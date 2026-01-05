El catálogo de series y películas de Netflix está compuesta por opciones para todos los gustos, y se renueva constantemente. A pesar de los nuevos títulos que fueron incorporados al género dramático, una serie ya presente en la plataforma está causando estragos entre los dramas coreanos, en un mix con suspenso, de apenas 20 capítulos: Tu turno para matar.
Netflix y el drama coreano que nadie puede superar
Esta serie se convirtió en un ícono dentro del género entre las ofertas coreanas de Netflix, con un total de 20 capítulos
Todo parece apuntar, que durante el 2026, el fanatismo de los suscriptores del catálogo de Netflix por las series y películas reproducción coreana continuará opacando al resto de las historias. Esta serie no es para nada una oferta nueva en la plataforma, y llamativamente, está explotando en reproducciones de la mano de una mezcla muy interesante y original de drama y suspenso.
Mientras las series y películas que más se reproducen en el catálogo de Netflix son aquellas que cuentan con menos capítulos, esta serie se destaca con una historia que se compone de un total de 20 capítulos en una sola temporada. Esta serie ha empezado a destacarse dentro de la plataforma con una historia dramática que lleva más de 7 años de haber sido estrenada.
La crítica especializada es la principal causa por la cual esta serie ha comenzado a aparecer dentro de las principales ofertas coreanas recomendadas en el catálogo de Netflix. El despliegue actoral y los constantes giros argumentales, hacen de esta oferta un relato que siquiera puede compararse con otra serie o película asiática.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el 2019, y desde su llegada, el catálogo de series y películas de Netflix aparece como una de las más elegidas entre los dramas coreanos de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Tu turno para matar
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre una de las series coreanas más recomendadas del momento, Tu turno para matar centra su historia en: "Los recién casados Nana y Shota se mudan a un edificio donde los residentes juegan a decir a quién les gustaría matar. Luego, comienzan los asesinatos".
A pesar de tener 20 capítulos y no ser nueva, la serie es una de las ofertas top de Netflix en el 2026.
Netflix: reparto de la serie Tu turno para matar
- Tomoyo Harada como Nana Tezuka
- Kei Tanaka como Shota Tezuka
- Nanase Nishino como Sawa Kuroshima
- Ryusei Yokohama como Shinobu Nikaido
- Nao como Miki Ono
- Katsuhisa Namase como Katsumasa Tamiya
- Tetsuhiro Ikeda como Junichiro Enomoto
- Miho Kanazawa como Shin-Yi
- Takenori Goto como Takumi Kiyama
Dónde ver la serie Tu turno para matar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Tu turno para matar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Tu turno para matar se puede ver en Netflix.
- España: la serie Tu turno para matar se puede ver en Netflix.