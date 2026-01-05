Netflix y el drama coreano que nadie puede superar

La crítica especializada es la principal causa por la cual esta serie ha comenzado a aparecer dentro de las principales ofertas coreanas recomendadas en el catálogo de Netflix. El despliegue actoral y los constantes giros argumentales, hacen de esta oferta un relato que siquiera puede compararse con otra serie o película asiática.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el 2019, y desde su llegada, el catálogo de series y películas de Netflix aparece como una de las más elegidas entre los dramas coreanos de la plataforma.

tu turno de matar 3

Netflix: de qué trata la serie Tu turno para matar

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre una de las series coreanas más recomendadas del momento, Tu turno para matar centra su historia en: "Los recién casados Nana y Shota se mudan a un edificio donde los residentes juegan a decir a quién les gustaría matar. Luego, comienzan los asesinatos".

A pesar de tener 20 capítulos y no ser nueva, la serie es una de las ofertas top de Netflix en el 2026.

Netflix: reparto de la serie Tu turno para matar

Tomoyo Harada como Nana Tezuka

Kei Tanaka como Shota Tezuka

Nanase Nishino como Sawa Kuroshima

Ryusei Yokohama como Shinobu Nikaido

Nao como Miki Ono

Katsuhisa Namase como Katsumasa Tamiya

Tetsuhiro Ikeda como Junichiro Enomoto

Miho Kanazawa como Shin-Yi

Takenori Goto como Takumi Kiyama

Dónde ver la serie Tu turno para matar, según la zona geográfica