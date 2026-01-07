Netflix sumó a su catálogo uno de los dramas históricos más impactantes del cine reciente, que se convirtió en un fenómeno cultural y crítico. Drigido por Christopher Nolan, aborda el desarrollo de la bomba atómica desde una mirada compleja, agridulce y humana, consolidándose como una de las propuestas más ambiciosas dentro del universo de series y películas de la plataforma.
Llegó la película que todos esperaban ver en Netflix: ganó 7 premios Oscar y arrasó con 5 Globos de Oro
Cillian Murphy y Emily Blunt son los protagonistas. Estrenó en Netflix el drama que arrasó en los Oscar y está entre las mejores series y películas del mundo
La historia está liderada por Cillian Murphy, quien ofrece una interpretación magistral de J. Robert Oppenheimer, acompañado por un elenco de primer nivel que incluye a Emily Blunt y Robert Downey Jr. Con una duración de 3 horas, la película de Netflix combina hechos reales, drama político y dilemas morales, logrando el reconocimiento de medios internacionales como Variety y AV Club.
La película arrasó en los Premios Oscar, donde obtuvo los galardones a Mejor película, Mejor dirección, Mejor actor principal, Mejor actor de reparto, Mejor montaje, Mejor fotografía y Mejor banda sonora. También brilló en los Globos de Oro, reafirmando su estatus como una obra clave del cine contemporáneo y una incorporación imperdible al catálogo de Netflix para los amantes del cine de alto impacto.
Netflix: de qué trata la película Oppenheimer
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Oppenheimer versa: “Un científico brillante enfrenta las implicaciones morales de un proyecto ultrasecreto que se le confía”.
La película de Netflix centra su trama en el físico Julius Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica. La historia está basada en el libro ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’ de Kai Bird y Martin J. Sherwin.
Netflix: tráiler de la película Oppenheimer
Reparto de Oppenheimer, película de Netflix
- Cillian Murphy (J. Robert Oppenheimer)
- Robert Downey Jr. (Lewis Strauss)
- Emily Blunt (Kitty Oppenheimer)
- Matt Damon (Leslie Groves)
- Jason Clarke (Roger Robb)
- Florence Pugh (Jean Tatlock)
- Kenneth Branagh (Niels Bohr)
- Gary Oldman (Harry Truman)
- Rami Malek (David Hill)
Dónde ver la película Oppenheimer, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Oppenheimer se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Oppenheimer se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película Oppenheimer se puede alquilar en Amazon y Apple TV.