Llegó la película que todos esperaban ver en Netflix: ganó 7 premios Oscar y arrasó con 5 Globos de Oro

La historia está liderada por Cillian Murphy, quien ofrece una interpretación magistral de J. Robert Oppenheimer, acompañado por un elenco de primer nivel que incluye a Emily Blunt y Robert Downey Jr. Con una duración de 3 horas, la película de Netflix combina hechos reales, drama político y dilemas morales, logrando el reconocimiento de medios internacionales como Variety y AV Club.

oppenheimer- película (2)

La película arrasó en los Premios Oscar, donde obtuvo los galardones a Mejor película, Mejor dirección, Mejor actor principal, Mejor actor de reparto, Mejor montaje, Mejor fotografía y Mejor banda sonora. También brilló en los Globos de Oro, reafirmando su estatus como una obra clave del cine contemporáneo y una incorporación imperdible al catálogo de Netflix para los amantes del cine de alto impacto.