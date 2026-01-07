Inicio Series y películas Netflix
Llegó la película que todos esperaban ver en Netflix: ganó 7 premios Oscar y arrasó con 5 Globos de Oro

Cillian Murphy y Emily Blunt son los protagonistas. Estrenó en Netflix el drama que arrasó en los Oscar y está entre las mejores series y películas del mundo

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Emily Blunt y Cillian Murphy son los protagonistas de este drama que acaba de llegar a Netflix.

Netflix sumó a su catálogo uno de los dramas históricos más impactantes del cine reciente, que se convirtió en un fenómeno cultural y crítico. Drigido por Christopher Nolan, aborda el desarrollo de la bomba atómica desde una mirada compleja, agridulce y humana, consolidándose como una de las propuestas más ambiciosas dentro del universo de series y películas de la plataforma.

La historia está liderada por Cillian Murphy, quien ofrece una interpretación magistral de J. Robert Oppenheimer, acompañado por un elenco de primer nivel que incluye a Emily Blunt y Robert Downey Jr. Con una duración de 3 horas, la película de Netflix combina hechos reales, drama político y dilemas morales, logrando el reconocimiento de medios internacionales como Variety y AV Club.

La película arrasó en los Premios Oscar, donde obtuvo los galardones a Mejor película, Mejor dirección, Mejor actor principal, Mejor actor de reparto, Mejor montaje, Mejor fotografía y Mejor banda sonora. También brilló en los Globos de Oro, reafirmando su estatus como una obra clave del cine contemporáneo y una incorporación imperdible al catálogo de Netflix para los amantes del cine de alto impacto.

Netflix: de qué trata la película Oppenheimer

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Oppenheimer versa: “Un científico brillante enfrenta las implicaciones morales de un proyecto ultrasecreto que se le confía”.

La película de Netflix centra su trama en el físico Julius Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica. La historia está basada en el libro ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’ de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

Netflix: tráiler de la película Oppenheimer

Reparto de Oppenheimer, película de Netflix

  • Cillian Murphy (J. Robert Oppenheimer)
  • Robert Downey Jr. (Lewis Strauss)
  • Emily Blunt (Kitty Oppenheimer)
  • Matt Damon (Leslie Groves)
  • Jason Clarke (Roger Robb)
  • Florence Pugh (Jean Tatlock)
  • Kenneth Branagh (Niels Bohr)
  • Gary Oldman (Harry Truman)
  • Rami Malek (David Hill)

Dónde ver la película Oppenheimer, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Oppenheimer se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Oppenheimer se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
  • España: la película Oppenheimer se puede alquilar en Amazon y Apple TV.

