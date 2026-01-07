Netflix: la película subida de tono y llena de suspenso que te tensionará durante 1 hora y media

netflix-pelicula-siempre-fiel

Netflix: de qué trata la película Siempre fiel

La trama de la película Siempre fiel sigue a Bodil e Isabel, dos amigas que, para descansar de su ajetreada vida, suelen irse los fines de semana a la costa belga. Durante estos días, usan una coartada para hacer trampa, simplemente por la emoción y la liberación.

netflix-siempre-fiel2.jpg

Trabajan cuidadosamente todos los detalles para que sus maridos nunca se enteren, aunque cuando Isabel desaparece repentinamente, todo parece apuntar a un crimen.

Bodil (Bracha van Doesburgh) pasa unos días en una casa familiar que heredó, a la vez que Isabel (Elise Schaap) disfruta de su estadía en un hotel. Lo peor llega cuando Isabel desaparece de la faz de la tierra y los investigadores encuentran sangre en la entrada de la casa donde se encontraba su amiga.

Netflix: tráiler de la película Siempre fiel

Embed - TRAILER Siempre fiel

Reparto de Siempre fiel, película de Netflix

Bracha van Doesburgh (Bodil Backer)

Elise Schaap (Isabel Luijten)

Nasrdin Dchar (Milan Saber)

Sophie Decler (Ann Van Passel)

Gijs Naber (Luuk Luijten)

Dónde ver la película Siempre fiel, según la zona geográfica