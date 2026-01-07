Siempre fiel es una producción holandesa estrenada en 2022 que se destaca dentro del catálogo de Netflix por su combinación de suspenso, drama y una trama subida de tono que atrapa desde los primeros minutos. Con una duración de 1 hora y 36 minutos, es una opción ideal para ver entre semana y disfrutar en la plataforma de series y películas.
Netflix: la película subida de tono y llena de suspenso que te tensionará durante 1 hora y media
La producción holandesa subida de tono que arrasa entre las series y películas de Netflix como una propuesta llena de deseo, suspenso y tensión
Protagonizada por Bracha van Doesburgh y Elise Schaap, la historia sigue a dos amigas que mantienen relaciones extramatrimoniales y se apoyan mutuamente en sus estrategias para engañar a sus esposos. Lo que comienza como un juego de secretos compartidos y complicidad femenina, pronto da un giro oscuro cuando una de ellas desaparece.
A medida que avanza la trama, Siempre fiel profundiza en temas como la lealtad, la traición y las consecuencias de una doble vida, combinando escenas cargadas de erotismo con momentos de fuerte impacto emocional. Este equilibrio le permite destacarse entre las series y películas más intensas disponibles en Netflix.
Netflix: de qué trata la película Siempre fiel
La trama de la película Siempre fiel sigue a Bodil e Isabel, dos amigas que, para descansar de su ajetreada vida, suelen irse los fines de semana a la costa belga. Durante estos días, usan una coartada para hacer trampa, simplemente por la emoción y la liberación.
Trabajan cuidadosamente todos los detalles para que sus maridos nunca se enteren, aunque cuando Isabel desaparece repentinamente, todo parece apuntar a un crimen.
Bodil (Bracha van Doesburgh) pasa unos días en una casa familiar que heredó, a la vez que Isabel (Elise Schaap) disfruta de su estadía en un hotel. Lo peor llega cuando Isabel desaparece de la faz de la tierra y los investigadores encuentran sangre en la entrada de la casa donde se encontraba su amiga.
Netflix: tráiler de la película Siempre fiel
Reparto de Siempre fiel, película de Netflix
- Bracha van Doesburgh (Bodil Backer)
- Elise Schaap (Isabel Luijten)
- Nasrdin Dchar (Milan Saber)
- Sophie Decler (Ann Van Passel)
- Gijs Naber (Luuk Luijten)
Dónde ver la película Siempre fiel, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Siempre fiel se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Faithfully Yours se puede ver en Netflix.
- España: la película Siempre fiel se puede ver en Netflix.