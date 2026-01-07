Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la película subida de tono y llena de suspenso que te tensionará durante 1 hora y media

La producción holandesa subida de tono que arrasa entre las series y películas de Netflix como una propuesta llena de deseo, suspenso y tensión

Antonella Prandina
Es una película subida de tono que está en Netflix y arrasa. 

Siempre fiel es una producción holandesa estrenada en 2022 que se destaca dentro del catálogo de Netflix por su combinación de suspenso, drama y una trama subida de tono que atrapa desde los primeros minutos. Con una duración de 1 hora y 36 minutos, es una opción ideal para ver entre semana y disfrutar en la plataforma de series y películas.

Protagonizada por Bracha van Doesburgh y Elise Schaap, la historia sigue a dos amigas que mantienen relaciones extramatrimoniales y se apoyan mutuamente en sus estrategias para engañar a sus esposos. Lo que comienza como un juego de secretos compartidos y complicidad femenina, pronto da un giro oscuro cuando una de ellas desaparece.

A medida que avanza la trama, Siempre fiel profundiza en temas como la lealtad, la traición y las consecuencias de una doble vida, combinando escenas cargadas de erotismo con momentos de fuerte impacto emocional. Este equilibrio le permite destacarse entre las series y películas más intensas disponibles en Netflix.

netflix-pelicula-siempre-fiel

Netflix: de qué trata la película Siempre fiel

La trama de la película Siempre fiel sigue a Bodil e Isabel, dos amigas que, para descansar de su ajetreada vida, suelen irse los fines de semana a la costa belga. Durante estos días, usan una coartada para hacer trampa, simplemente por la emoción y la liberación.

netflix-siempre-fiel2.jpg

Trabajan cuidadosamente todos los detalles para que sus maridos nunca se enteren, aunque cuando Isabel desaparece repentinamente, todo parece apuntar a un crimen.

Bodil (Bracha van Doesburgh) pasa unos días en una casa familiar que heredó, a la vez que Isabel (Elise Schaap) disfruta de su estadía en un hotel. Lo peor llega cuando Isabel desaparece de la faz de la tierra y los investigadores encuentran sangre en la entrada de la casa donde se encontraba su amiga.

Netflix: tráiler de la película Siempre fiel

Embed - TRAILER Siempre fiel

Reparto de Siempre fiel, película de Netflix

  • Bracha van Doesburgh (Bodil Backer)
  • Elise Schaap (Isabel Luijten)
  • Nasrdin Dchar (Milan Saber)
  • Sophie Decler (Ann Van Passel)
  • Gijs Naber (Luuk Luijten)

Dónde ver la película Siempre fiel, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Siempre fiel se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Faithfully Yours se puede ver en Netflix.
  • España: la película Siempre fiel se puede ver en Netflix.

