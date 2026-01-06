Inicio Series y películas Netflix
Netflix: el thriller de suspenso de 2 horas que desafía todos los límites de lo prohibido

Sofía Carson, Taron Egerton y Jason Bateman protagonizan este thriller de suspenso que arrasa entre las series y películas de Netflix

Por Antonella Prandina [email protected]
Esta película de Netflix arrasa en el catálogo como el thriller de suspenso más impactante de la plataforma.

La plataforma de Netflix tiene las mejores series y películas para ofrecer a sus suscriptores. Una de las producciones más destacadas de su catálogo es Equipaje de mano, un thriller de suspenso protagonizado por Sofía Carson, Taron Egerton y Jason Bateman.

Dirigida por Jaume Collet-Serra, la película Equipaje de mano estrenó a finales de 2024 en Netflix y tiene una trama cargada de suspenso e intriga. Con una duración de 2 horas, es “un thriller fácil, desenfadado y muy entretenido que captura el espíritu navideño a través de la acción y la violencia” (Bloody Disgusting).

equipaje de mano 2

Mientras tanto, para Collider es “una película de serie B muy entretenida, con dos talentosas estrellas. Es bastante fácil perder el sentido del realismo con lo bien que te lo pasas viéndola”.

Netflix: tráiler de la película Equipaje de mano

Embed - Equipaje de Mano | Teaser Tráiler Español (Netflix) | Película | #Equipajedemano #trailerespañol

Netflix: de qué trata la película Equipaje de mano

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Equipaje de mano versa: “Un aeropuerto lleno, una maleta peligrosa y una mente criminal. En Nochebuena, un oficial de seguridad aeroportuaria de Los Ángeles enfrenta la peor de sus pesadillas”.

Taron Egerton, Sofia Carson y Jason Bateman protagonizan este thriller cargado de adrenalina sobre un agente de seguridad aeroportuaria que recibe un letal ultimátum en Nochebuena por parte de un misterioso viajero, que busca obligarlo a permitir el paso de un objeto peligroso a bordo de un vuelo.

netflix-equipaje-de-mano2.jpg

Reparto de Equipaje de mano, película de Netflix

  • Taron Egerton como Ethan Kopec
  • Sofía Carson como Nora Parisi
  • Jason Bateman como Traveler
  • Danielle Deadwyler como Elena Cole
  • Theo Rossi como Watcher
  • Logan Marshall-Green como Alcott
  • Dean Norris como Phil Sarkowski

Dónde ver la película Equipaje de mano, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Equipaje de mano se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Equipaje de mano se puede ver en Netflix.
  • España: la película Equipaje de mano se puede ver en Netflix.

