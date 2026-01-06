Netflix: el thriller de suspenso de 2 horas que desafía todos los límites de lo prohibido

La plataforma de Netflix tiene las mejores series y películas para ofrecer a sus suscriptores. Una de las producciones más destacadas de su catálogo es Equipaje de mano, un thriller de suspenso protagonizado por Sofía Carson, Taron Egerton y Jason Bateman.
Sofía Carson, Taron Egerton y Jason Bateman protagonizan este thriller de suspenso que arrasa entre las series y películas de Netflix
Dirigida por Jaume Collet-Serra, la película Equipaje de mano estrenó a finales de 2024 en Netflix y tiene una trama cargada de suspenso e intriga. Con una duración de 2 horas, es “un thriller fácil, desenfadado y muy entretenido que captura el espíritu navideño a través de la acción y la violencia” (Bloody Disgusting).
Mientras tanto, para Collider es “una película de serie B muy entretenida, con dos talentosas estrellas. Es bastante fácil perder el sentido del realismo con lo bien que te lo pasas viéndola”.
Netflix: tráiler de la película Equipaje de mano
Netflix: de qué trata la película Equipaje de mano
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Equipaje de mano versa: “Un aeropuerto lleno, una maleta peligrosa y una mente criminal. En Nochebuena, un oficial de seguridad aeroportuaria de Los Ángeles enfrenta la peor de sus pesadillas”.
Taron Egerton, Sofia Carson y Jason Bateman protagonizan este thriller cargado de adrenalina sobre un agente de seguridad aeroportuaria que recibe un letal ultimátum en Nochebuena por parte de un misterioso viajero, que busca obligarlo a permitir el paso de un objeto peligroso a bordo de un vuelo.
Reparto de Equipaje de mano, película de Netflix
- Taron Egerton como Ethan Kopec
- Sofía Carson como Nora Parisi
- Jason Bateman como Traveler
- Danielle Deadwyler como Elena Cole
- Theo Rossi como Watcher
- Logan Marshall-Green como Alcott
- Dean Norris como Phil Sarkowski
Dónde ver la película Equipaje de mano, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Equipaje de mano se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Equipaje de mano se puede ver en Netflix.
- España: la película Equipaje de mano se puede ver en Netflix.