Netflix: el thriller de suspenso de 2 horas que desafía todos los límites de lo prohibido

Dirigida por Jaume Collet-Serra, la película Equipaje de mano estrenó a finales de 2024 en Netflix y tiene una trama cargada de suspenso e intriga. Con una duración de 2 horas, es “un thriller fácil, desenfadado y muy entretenido que captura el espíritu navideño a través de la acción y la violencia” (Bloody Disgusting).

Mientras tanto, para Collider es “una película de serie B muy entretenida, con dos talentosas estrellas. Es bastante fácil perder el sentido del realismo con lo bien que te lo pasas viéndola”.