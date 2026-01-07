Netflix lanzó el primer tráiler de película de los Peaky Blinders y es una bomba

El avance deja en claro que la saga avanza en una nueva dirección. En las imágenes se confirma el regreso de Cillian Murphy como Tommy Shelby, en una versión más sombría y enigmática del icónico personaje. “El hombre que un día fui, desapareció”, dice en una frase que rápidamente generó impacto entre los fanáticos.

La estética característica de Peaky Blinders se mantiene intacta y refuerza la vigencia del legado de la familia Shelby, aun en un contexto atravesado por profundos cambios personales, sociales y políticos.

Netflix confirmó que habrá dos temporadas más

Desde Netflix confirmaron además que el universo de la serie de los Peaky Blinders se expandirá con dos nuevas temporadas, cada una de seis episodios de una hora, que funcionarán como secuela directa de los acontecimientos narrados en el film.

peaky2 Los malditos Peaky Blinders. Netflix lanzó el tráiler de la película de la exitosa serie.

La historia dará un salto temporal hasta 1953, en un Reino Unido marcado por la reconstrucción tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. En ese escenario, Birmingham volverá a convertirse en un campo de batalla, dominado por disputas económicas, ambiciones políticas y una feroz lucha por el control del renacer de la ciudad.

Tráiler de la película Peaky Blinders: El hombre inmortal