Netflix cuenta con un catálogo de series y películas nutrido de opciones para todos los gustos. Una serie llegó a la plataforma durante el 2025 como una de las mayores promesas, y vaya que lo consiguió, siendo una de las ofertas más reproducidas en todo el año, especialmente en Estados Unidos, el país en el que todos quieren triunfar, y lo logró con solo 6 capítulos: Cassandra.
Netflix y la serie que estalla en Estados Unidos con solo 6 capítulos
Esta serie llega directamente desde Europa, pero en Estados Unidos ha logrado su mayor pico de reproducciones dentro de Netflix
Hace tiempo que el catálogo de series y películas de Netflix viene cargándose de ofertas de producción alemana, con historias que han mejorado mucho en su calidad, pero aún más en su relato. Esta serie se convirtió en una de las más sorprendentes de la plataforma en el 2025, con una historia pensada en un futuro distópico, y que se transformó en tendencia especialmente en Estados Unidos.
Con un total de 6 capítulos, la serie se sumó a la tendencia que ha funcionado a la perfección en el catálogo de series y películas de Netflix: historias cortas de duración y relatos muy intensos, sin relleno. Dentro de las historias dramáticas de la plataforma, esta oferta creció a niveles completamente abismales, con grandes críticas y focos de reproducciones en países de mucha gente, como Estados Unidos.
La Inteligencia Artificial está en auge a nivel mundial, y esta serie se sumó a esta tendencia, mostrando como sería el futuro con asistentes virtuales inteligentes, y el peligro que siempre se ha planteado con la evolución de la robótica. La oferta es una verdadera joya, es por eso que fue considerada una de las mayores promesas del catálogo de Netflix en todo el 2025.
La serie se incorporó a Netflix y su catálogo de series y películas a mediados de este 2025, para ser desde entonces una de las ofertas más elegidas del año en la plataforma de streaming.
Netflix: de qué se trata la serie Cassandra
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta innovadora serie alemana que arrasa en Estados Unidos, Cassandra centra su historia en: "Una familia se muda a una casa inteligente retro y descubre que quien manda en el lugar es una asistente virtual dispuesta a todo para mantenerlos allí".
Si una serie está estallando en visitas en Estados Unidos, significa que su éxito dentro de Netflix será mundial.
Netflix: reparto de la serie Cassandra
- Lavinia Wilson como Cassandra
- Mina Tander como Samira Prill
- Michael Klammer como David Prill
- Joshua Kantara como Fynn Prill
- Mary Amber Oseremen Tölle como Juno Prill
- Franz Hartwig como Horst Schmitt
- Elias Grünthal como Peter Schmitt (adolescente)
- Michel Koch como Peter Schmitt (niño)
- Filip Schnack como Steve
- Pina Kühr como Birgit
- Karen Dahmen como Frau Schwerdt
Dónde ver la serie Cassandra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Cassandra se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Cassandra se puede ver en Netflix.
- España: Cassandra se puede ver en Netflix.