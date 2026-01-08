Netflix y la serie que estalla en Estados Unidos con solo 6 capítulos

La Inteligencia Artificial está en auge a nivel mundial, y esta serie se sumó a esta tendencia, mostrando como sería el futuro con asistentes virtuales inteligentes, y el peligro que siempre se ha planteado con la evolución de la robótica. La oferta es una verdadera joya, es por eso que fue considerada una de las mayores promesas del catálogo de Netflix en todo el 2025.

La serie se incorporó a Netflix y su catálogo de series y películas a mediados de este 2025, para ser desde entonces una de las ofertas más elegidas del año en la plataforma de streaming.

Embed - CASSANDRA (Trailer español)

Netflix: de qué se trata la serie Cassandra

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta innovadora serie alemana que arrasa en Estados Unidos, Cassandra centra su historia en: "Una familia se muda a una casa inteligente retro y descubre que quien manda en el lugar es una asistente virtual dispuesta a todo para mantenerlos allí".

Si una serie está estallando en visitas en Estados Unidos, significa que su éxito dentro de Netflix será mundial.

cassandra 3

Netflix: reparto de la serie Cassandra

Lavinia Wilson como Cassandra

Mina Tander como Samira Prill

Michael Klammer como David Prill

Joshua Kantara como Fynn Prill

Mary Amber Oseremen Tölle como Juno Prill

Franz Hartwig como Horst Schmitt

Elias Grünthal como Peter Schmitt (adolescente)

Michel Koch como Peter Schmitt (niño)

Filip Schnack como Steve

Pina Kühr como Birgit

Karen Dahmen como Frau Schwerdt

Dónde ver la serie Cassandra, según la zona geográfica