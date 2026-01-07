Netflix dispone de un catálogo de series y películas cargado de opciones para todos los gustos. Harrison Ford es protagonista de una de las mejores series del género western que podemos encontrar en la plataforma, y es que llegó a ser nominada a dos Globos de Oro, con un despliegue actoral descomunal y una historia que se compone de apenas 8 capítulos en total: 1923.
La serie western de Netflix, con Harrison Ford y que tiene 8 capítulos
La serie de Netflix es uno de los relatos western más exitosos de toda la plataforma y recibió dos de las nominaciones más importantes de todas
Las series y películas de producción estadounidense ya son ofertas de excelencia de por sí en el catálogo de Netflix, pero cuando se tratan de ciertos géneros o aparecen algunos actores, estas explotan aún más en la plataforma. El género western tiene un público muy amante de este formato, y la serie compite por ser una de las mejores de la actualidad, con una historia que combina drama, suspenso y acción.
Esta serie no se limita a ser una tremenda historia, sino que además muchos suscriptores fueron atrapados por los dos íconos que estaban frente de ella: Harrison Ford y Helen Mirren. Hay que saber que a diferencia de muchas de las ofertas de series y películas de Netflix, esta oferta contó con un presupuesto propio de una producción de cine, siendo más caro que muchos capítulos de Game of Thrones.
Los números que ha obtenido la serie en Netflix, son exorbitantes, pero la oferta ha ido pasando por otras plataformas, y al momento de su estreno logró ser el más visto en la historia de Paramount+. En sitios especializados de mucho renombre como Rotten Tomatoes, la oferta alcanzó de los puntajes más altos que pueden obtenerse, y todo con tan solo 8 capítulos en su espalda.
La serie se estrenó a nivel mundial en 2022, y Netflix decidió incorporarlo al catálogo de series y películas en el 2025, para ser desde entonces una de las mejores ofertas western de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie 1923
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie western que arrasa con Harrison Ford, 1923 centra su historia en: "La saga de los Dutton entra en un nuevo siglo, y la familia enfrenta una ola de cambios que amenaza con transformar Montana y poner fin a su antigua forma de vida".
La serie western es una de las ofertas del momento en el género dentro de Netflix, potenciada por la presencia de Harrison Ford.
Reparto de 1923, serie de Netflix
- Harrison Ford como Jacob Dutton
- Helen Mirren como Cara Dutton
- Brandon Sklenar como Spencer Dutton
- Julia Schlaepfer como Alexandra 'Alex' of Sussex
- Jerome Flynn como Banner Creighton
- Darren Mann como Jack Dutton
- Isabel May como Elsa Dutton
- Brian Geraghty como Zane Davis
- Aminah Nieves como Teonna Rainwater
- Michelle Randolph como Elizabeth Strafford
- Timothy Dalton como Donald Whitfield
- Caleb Martin como Dennis
Dónde ver la serie 1923, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie 1923 se puede ver en Netflix, Paramount Plus y Movistar TV.
- Esados Unidos: la serie 1923 se puede ver en Paramount Plus.
- España: la serie 1923 se puede ver en Movistar Plus y Sky Showtime.