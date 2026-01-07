La serie western de Netflix, con Harrison Ford y que tiene 8 capítulos

Los números que ha obtenido la serie en Netflix, son exorbitantes, pero la oferta ha ido pasando por otras plataformas, y al momento de su estreno logró ser el más visto en la historia de Paramount+. En sitios especializados de mucho renombre como Rotten Tomatoes, la oferta alcanzó de los puntajes más altos que pueden obtenerse, y todo con tan solo 8 capítulos en su espalda.

La serie se estrenó a nivel mundial en 2022, y Netflix decidió incorporarlo al catálogo de series y películas en el 2025, para ser desde entonces una de las mejores ofertas western de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie 1923

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie western que arrasa con Harrison Ford, 1923 centra su historia en: "La saga de los Dutton entra en un nuevo siglo, y la familia enfrenta una ola de cambios que amenaza con transformar Montana y poner fin a su antigua forma de vida".

La serie western es una de las ofertas del momento en el género dentro de Netflix, potenciada por la presencia de Harrison Ford.

Reparto de 1923, serie de Netflix

Harrison Ford como Jacob Dutton

Helen Mirren como Cara Dutton

Brandon Sklenar como Spencer Dutton

Julia Schlaepfer como Alexandra 'Alex' of Sussex

Jerome Flynn como Banner Creighton

Darren Mann como Jack Dutton

Isabel May como Elsa Dutton

Brian Geraghty como Zane Davis

Aminah Nieves como Teonna Rainwater

Michelle Randolph como Elizabeth Strafford

Timothy Dalton como Donald Whitfield

Caleb Martin como Dennis

Dónde ver la serie 1923, según la zona geográfica