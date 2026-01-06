El catálogo de series y películas de Netflix se compone por historias que busca cubrir todos los gustos. Una serie se ha convertido en un verdadero escándalo mundial, de la mano de una de las historias del género policial más reproducidas de todo el 2025, y que apenas se compone de 8 capítulos en total, siendo intensa y muy fría: Katla.
Está en Netflix, es un éxito total y es la primera serie original de Islandia
La serie fue una sorpresa más que grata para el catálogo de Netflix y arrasa en visitas con una de las mejores historias del género
Las series y películas que llegan al catálogo de Netflix, provenientes desde el norte de Europa, suelen caracterizarse por ofrecer relatos con ambientes muy frívolos y oscuros, siendo opciones policiales o de suspenso. Esta serie llega con un detalle más que particular en su espalda, y es que abrió la puerta a producciones que llegan desde Islandia, siendo la primera historia original de la plataforma de este país.
No se trata de cualquier tipo de oferta policial y de misterio en el catálogo de series y películas de Netflix, que se limita a la búsqueda del culpable, sino que muchos destacaron como además los personajes transitan el duelo y la pérdida. La serie logró el puntaje perfecto ante los ojos de la crítica especializada más respetada a nivel mundial, como lo es Rotten Tomatoes, quien remarcó el uso de la fotografía.
Con tan solo 8 capítulos en total, esta serie ha logrado posicionarse como una de las ofertas del género con mayor cantidad de reproducciones en todo el 2025, siendo una de las grandes sorpresas de la plataforma. A pesar de la exigencia de los suscriptores para que Netflix haga una segunda temporada, lamentablemente esto no ocurrirá con el relato que es comparado con Dark.
Netflix incorporó a esta serie a su catálogo de series y películas durante el 2021, y desde entonces la oferta se transformó en una de las más elegidas del género en la plataforma de streaming en el 2025.
Netflix: de qué trata la serie Katla
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie islandesa de 8 capítulos, Katla centra su historia en: "La catastrófica erupción del volcán subglacial Katla trastorna a una comunidad cercana a medida que el hielo empieza a revelar antiguos misterios".
Esta serie no solo es excelente por su historia, sino por el ambiente sombrío que logra generar la oferta de Netflix.
Reparto de la serie de Netflix, Katla
- Guðrún Ýr Eyfjörð como Gríma.
- Íris Tanja Flygenring como Ása.
- Ingvar Sigurdsson como Þór.
- Aliette Opheim como Gunhild.
- Þorsteinn Bachmann como Gísli.
- Haraldur Stefansson como Einar.
- Sólveig Arnarsdóttir como Magnea.
Dónde ver la serie Katla, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Katla se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Katla se puede ver en Netflix.
- España: la serie Katla se puede ver en Netflix.