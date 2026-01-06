Está en Netflix, es un éxito total y es la primera serie original de Islandia

Con tan solo 8 capítulos en total, esta serie ha logrado posicionarse como una de las ofertas del género con mayor cantidad de reproducciones en todo el 2025, siendo una de las grandes sorpresas de la plataforma. A pesar de la exigencia de los suscriptores para que Netflix haga una segunda temporada, lamentablemente esto no ocurrirá con el relato que es comparado con Dark.

Netflix incorporó a esta serie a su catálogo de series y películas durante el 2021, y desde entonces la oferta se transformó en una de las más elegidas del género en la plataforma de streaming en el 2025.

Embed - KATLA Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix

Netflix: de qué trata la serie Katla

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie islandesa de 8 capítulos, Katla centra su historia en: "La catastrófica erupción del volcán subglacial Katla trastorna a una comunidad cercana a medida que el hielo empieza a revelar antiguos misterios".

Esta serie no solo es excelente por su historia, sino por el ambiente sombrío que logra generar la oferta de Netflix.

katla 2

Reparto de la serie de Netflix, Katla

Guðrún Ýr Eyfjörð como Gríma.

Íris Tanja Flygenring como Ása.

Ingvar Sigurdsson como Þór.

Aliette Opheim como Gunhild.

Þorsteinn Bachmann como Gísli.

Haraldur Stefansson como Einar.

Sólveig Arnarsdóttir como Magnea.

Dónde ver la serie Katla, según la zona geográfica