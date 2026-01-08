Netflix tiene el drama turco que te hará reflexionar sobre la vida

Rebelde e irreverente, la niña prodigio Gülseren se abre paso entre la soledad, el amor y la muerte a contracorriente del caos político y el cambio social.

Netflix: de qué trata la película ¿Has visto luciérnagas alguna vez?

¿Has visto luciérnagas alguna vez?, sigue el relato de Gülseren (Ecem Erkek), una mujer que a su anciana edad irá narrando a través del álbum familiar de fotografías su gran odisea.

Ecem Erkek. La protagonista de la gran cinta ¿Has visto luciérnagas alguna vez?

Desde ser una niña prodigio, pero con un fuerte carácter que la hizo ser expulsada del colegio, hasta su época madura, en la que adaptarse a una cultura tradicional, no acompañaba su mentalidad abierta, rebelde y ansiosa de libertad.

Todo ello irá paralelo al cambio social y político que se produjo y se está produciendo en Turquía a través de las diferentes edades de la protagonista.

Netflix: elenco de la película ¿Has visto luciérnagas alguna vez?

Ecem Erkek (Gülseren)

Devrim Yakut (Iclal, madre de Gülseren)

Engin Alkan (Nazif, padre de Gülseren)

Merve Dizdar (Izzet, tía de Gülseren)

Atakan Çelik (Muhabir Sedat)

Ushan Çakir (Hazim)

Bülent Çolak (Küsat, tío de Gülseren)

Ahmet Rifat Sungar (Dündar)

Tráiler de la película ¿Has visto luciérnagas alguna vez?

Dónde ver la película ¿Has visto luciérnagas alguna vez?, según la zona geográfica