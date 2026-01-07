Netflix tiene la exitosísima serie española nominada a 7 Premios Goya

Netflix tiene, dentro de su gran catálogo de películas, la cinta española que fue nominada a 7 Premios Goya. Una increíble historia basada en hechos reales, se trata de Verónica.
Verónica, la nueva película de Paco Plaza, está basada en el caso Vallecas, un supuesto hecho paranormal que ocurrió en el barrio madrileño a principios de los 90. El caso sigue siendo un misterio sin resolver a día de hoy, y sigue captando la atención de los más fervientes seguidores de programas sobre sucesos sobrenaturales.
Verónica (Sanda Escacena), debe afrontar la situación de adoptar el rol de madre y cuidar de sus hermanos menores en uno de los momentos más delicados de su vida.
Su madre (Ana Torrent) prácticamente no aparece por casa y le cede toda la presión familiar a su hija mayor. Atraída por el ocultismo, Verónica realiza una sesión de espiritismo con sus amigas para hablar con su difunto padre, pero el experimento no sale como ninguna de ellas esperaba.
A partir de la sesión, Verónica empieza a sufrir visiones muy siniestras, las cuales le revelan la presencia de un ente perverso que amenaza con hacerle daño a ella y a sus hermanos pequeños.
En Madrid, en el año 1991, después de una sesión de espiritismo, Verónica se queda con sus hermanos menores y siente que una presencia maligna está en su casa.
Inspirada en una historia real sucedida en el madrileño barrio de Vallecas en los años 90. Tras hacer una ouija con unas amigas, una adolescente es asediada por aterradoras presencias sobrenaturales que amenazan con hacer daño a toda su familia.
Netflix: elenco de la película Verónica
- Sandra Escacena
- Bruna González
- Claudia Placer
- Iván Chavero
- Ana Torrent
- Consuelo Trujillo
- Sonia Almarcha
- Maru Valdivielso
- Leticia Dolera
Tráiler de la película Verónica
Dónde ver la película Verónica, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Verónica se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Verónica se puede ver en Netflix.
- España: la película Verónica se puede ver en Netflix.