Netflix tiene la exitosísima serie española nominada a 7 Premios Goya

Su madre (Ana Torrent) prácticamente no aparece por casa y le cede toda la presión familiar a su hija mayor. Atraída por el ocultismo, Verónica realiza una sesión de espiritismo con sus amigas para hablar con su difunto padre, pero el experimento no sale como ninguna de ellas esperaba.

A partir de la sesión, Verónica empieza a sufrir visiones muy siniestras, las cuales le revelan la presencia de un ente perverso que amenaza con hacerle daño a ella y a sus hermanos pequeños.

Netflix: de qué trata la película Verónica

En Madrid, en el año 1991, después de una sesión de espiritismo, Verónica se queda con sus hermanos menores y siente que una presencia maligna está en su casa.

veronica Sandra Escacena. La debutante actriz brilla en la película Verónica.

Inspirada en una historia real sucedida en el madrileño barrio de Vallecas en los años 90. Tras hacer una ouija con unas amigas, una adolescente es asediada por aterradoras presencias sobrenaturales que amenazan con hacer daño a toda su familia.

Netflix: elenco de la película Verónica

Sandra Escacena

Bruna González

Claudia Placer

Iván Chavero

Ana Torrent

Consuelo Trujillo

Sonia Almarcha

Maru Valdivielso

Leticia Dolera

Tráiler de la película Verónica

Dónde ver la película Verónica, según la zona geográfica