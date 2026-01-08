Mi año en Oxford es una comedia romántica que se convirtió en uno de los grandes fenómenos de Netflix desde su estreno el 1 de agosto de 2025. Protagonizada por la actriz estadounidense Sofia Carson, está basada en la novela homónima de Julia Whelan, de 2018 y arrasa dentro de catálogo de series y películas de la plataforma.
Netflix: la película que cerró el 2025 con broche de oro y promete dominar el ranking de las más vistas
La plataforma de series y películas de Netflix tiene una comedia romántica de Sofia Carson que arrasa a nivel mundial
La película de Netflix propone una historia de amor marcada por las decisiones, los sueños personales y el paso por una de las universidades más prestigiosas del mundo. Mi año en Oxford dura casi 2 horas, fue dirigida por Iain Morris y cuenta con guion de Allison Burnett.
Aunque no logró conquistar a la prensa especializada, la película conectó rápidamente con el público, posicionándose entre los contenidos más reproducidos de la plataforma. Mi año en Oxford rompió récords de audiencia a nivel global y reafirmó el poder de convocatoria de Sofia Carson dentro de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Mi año en Oxford
La sinopsis oficial de la película Mi año en Oxford versa: “Una estadounidense ambiciosa cumple su sueño de estudiar en Oxford, pero se enamora de un encantador profesor que esconde un secreto que podría cambiar todos sus planes”.
Anna De La Vega (Sofia Carson) cumple su sueño de poder estudiar en Oxford y seguir adelante con sus proyectos de vida, en un nuevo lugar. Luego de armar las valijas y de instalarse en la ciudad británica, poco a poco se va aclimatando y conociendo a gente nueva, entre ellas un carismático profesor llamado Jamie Davenport (Corey Mychreest).
Conecta emocionalmente con él al instante y pasa a ocupar un lugar muy importante en su corazón. Y como sucede muchas veces en las relaciones sentimentales, hay secretos que son incapaces de transformarlo todo.
Netflix: tráiler de la película Mi año en Oxford
Reparto de Mi año en Oxford, película de Netflix
- Sofía Carson (Anna De La Vega)
- Corey Mylchreest (Jamie Davenport)
- Dougray Scott (William Davenport)
- Catherine McCormack (Antonia Davenport)
- Harry Trevaldwyn (Charlie Butler)
- Hugh Coles (Ridley)
- Poppy Gilbert (Cecelia Knowles)
- Barney Harris (Ian)
Dónde ver la película Mi año en Oxford, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mi año en Oxford se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Mi Oxford year se puede ver en Netflix.
- España: la película Mi año en Oxford se puede ver en Netflix.