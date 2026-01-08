Netflix: la película que cerró el 2025 con broche de oro y promete dominar el ranking de las más vistas

netflix-sofia-carson-mi-año-en-axford1

Netflix: de qué trata la película Mi año en Oxford

La sinopsis oficial de la película Mi año en Oxford versa: “Una estadounidense ambiciosa cumple su sueño de estudiar en Oxford, pero se enamora de un encantador profesor que esconde un secreto que podría cambiar todos sus planes”.

Anna De La Vega (Sofia Carson) cumple su sueño de poder estudiar en Oxford y seguir adelante con sus proyectos de vida, en un nuevo lugar. Luego de armar las valijas y de instalarse en la ciudad británica, poco a poco se va aclimatando y conociendo a gente nueva, entre ellas un carismático profesor llamado Jamie Davenport (Corey Mychreest).

Conecta emocionalmente con él al instante y pasa a ocupar un lugar muy importante en su corazón. Y como sucede muchas veces en las relaciones sentimentales, hay secretos que son incapaces de transformarlo todo.

Netflix: tráiler de la película Mi año en Oxford

Embed - Mi año en Oxford | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Mi año en Oxford, película de Netflix

Sofía Carson (Anna De La Vega)

Corey Mylchreest (Jamie Davenport)

Dougray Scott (William Davenport)

Catherine McCormack (Antonia Davenport)

Harry Trevaldwyn (Charlie Butler)

Hugh Coles (Ridley)

Poppy Gilbert (Cecelia Knowles)

Barney Harris (Ian)

Dónde ver la película Mi año en Oxford, según la zona geográfica