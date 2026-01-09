Las 7 mejores películas de guerra donde Estados Unidos demuestra todo su poderío

Esta película protagonizada por Nicolas Cage se estrenó en 2002 y nos muestra a un militar que protege a un soldado indígena que transmite mensajes en navajo durante la Segunda Guerra Mundial.

Embed - Windtalkers Official Trailer #1 - Nicolas Cage Movie (2002) HD

Saving private Ryan

Es un verdadero clásico de la literatura y del cine bélico. Se estrenó en 1998 y está dirigida por Steven Spielberg. "Después de desembarcar en Normandía, en plena Segunda Guerra Mundial, unos soldados norteamericanos deben arriesgar sus vidas para salvar al soldado James Ryan, cuyos tres hermanos han muerto en la guerra", es la sinopsis de esta cinta.

Embed - Saving Private Ryan (1998) - Modern Trailer

Megan Leavey

"Durante el transcurso de su servicio, Megan y Rex completaron más de 100 misiones hasta que una explosión les hirió, poniendo su destino en peligro", es la sinopsis de esta cinta dirigida por Gabriela Cowperthwaite.

Embed - MEGAN LEAVEY | Official Trailer

Devotion

Esta película bélica se estrenó en 2022 y está basada en el libro de 2015 "Devotion: An Epic Story of Heroism, Friendship, and Sacrifice" de Adam Makos. Nos muestra la camadería de los oficiales navales Jesse Brown y Tom Hudner durante la guerra de Corea.

Embed - DEVOTION - Official Trailer (HD)

Warfare: tiempo de guerra

Es una de las películas bélicas más exitosas de los últimos años no solo por su elenco, sino también por la crudeza de sus escenas. En la misma podemos ver como un grupo del ejército estadounidense fue víctima de una emboscada en Ramadi, en Iraq.

Esta cinta es de Alex Garland y contó con la inestimable ayuda de Ray Mendoza, un exmilitar que lleva años en Hollywood sirviendo como asesor especializado en películas de guerra. Mendoza ingresó a los NAVY SEAL en 1997 y sirvió en el ejércido durante más de 16 años.

Embed - Warfare | Official Trailer HD | A24

The Covenant

En 2023 Jake Gyllenhaal estrenó esta cinta que cuenta con la dirección de Guy Ritchie. "El sargento Jon Kinley está en su última misión en Afganistán cuando le asignan un intérprete local, Ahmed. Cuando hieren a Kingley, Ahmed arriesga su propia vida para llevar al herido a territorio seguro", es la sinopsis de esta película.

Embed - GUY RITCHIE’S THE COVENANT | Official Trailer

The Outpost

"Un equipo de 53 soldados de las tropas americanas intentará defender un campamento remoto de los Estados Unidos cuando este es invadido por 400 talibanes. Esta operación, llamada “Libertad duradera”, refleja una de las batallas más duras que tuvo lugar en la guerra de Afganistán e Irak, que concluyó con dos Medallas de Honor para dos sobrevivientes", es la sinopsis de esta cinta que se estrenó en 2019.

Embed - The Outpost - Official Trailer

La lista de películas bélicas puede continuar y todo el tiempo se están estrenando nuevas producciones que rompen récords de taquillas.