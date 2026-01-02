Netflix trajo el primer día del 2026 a la película que cambió la historia del cine

Esta película, que volvió a Netflix el 1 de enero de 2026, no solo creó una saga, sino que también fue parte de una segunda saga (Jurassic World), de un resurgimiento de la curiosidad por los dinosaurios y un éxito en taquilla y merchandising.

La película de Netflix cuenta la historia de un parque de atracciones en una isla, en donde la atracción son dinosaurios clonados. Al lugar han sido invitados un grupo de expertos para que den la aprobación del lugar, pero un sabotaje interno provoca que algunos de los seres más peligrosos de la historia escapen de su encierro y luchen por la supervivencia del más apto, en este caso, eliminando a todo humano que se cruce en sus caminos.

Basada en el libro de Michael Crichton, Jurassic Park fue un éxito en todos los aspectos y sigue estando tan vigente como en el año de su estreno. Por algo Netflix, no solo la trajo de vuelta, sino que hizo lo mismo con sus secuelas.

Trailer de Jurassic Park, la película de Netflix

Embed - Jurassic Park Trailer Subtitulado Español 1993 HD

Reparto de Jurassic Park, la película de Netflix

Sam Neill: Grant

Laura Dern: Ellie

Jeff Goldblum: Malcolm

Richard Attenborough: Hammond

Bob Peck: Muldoon

Martin Ferrero: Gennaro

BD Wong: Wu