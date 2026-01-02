Con la llegada del 2026, Netflix trajo una de las películas que cambiaron para siempre la historia del cine y de los efectos especiales.
Netflix trajo el primer día del 2026 a la película que cambió la historia del cine
Netflix reincorporó una de las mejores películas de la historia, al punto que cambió gran parte del cine. Los detalles
Esta película se estrenó en 1993 y fue dirigida por Steven Spielberg. Si bien, eso era una garantía, la apuesta era ver cómo se veían sus protagonistas y el resultado fue increíble. Se trata de Jurassic Park.
La película de Netflix que cambió la historia
Jurassic Park llegó al cine para cambiar la historia de los efectos especiales. Un año antes, Terminator 2 había hecho lo propio, pero el desafío con Jurassic Park era saber cómo se verían los dinosaurios, en una industria en la que los animales gigantes rara vez se veían bien. Y Steven Spielberg y su equipo de efectos realmente lo logró.
Esta película, que volvió a Netflix el 1 de enero de 2026, no solo creó una saga, sino que también fue parte de una segunda saga (Jurassic World), de un resurgimiento de la curiosidad por los dinosaurios y un éxito en taquilla y merchandising.
La película de Netflix cuenta la historia de un parque de atracciones en una isla, en donde la atracción son dinosaurios clonados. Al lugar han sido invitados un grupo de expertos para que den la aprobación del lugar, pero un sabotaje interno provoca que algunos de los seres más peligrosos de la historia escapen de su encierro y luchen por la supervivencia del más apto, en este caso, eliminando a todo humano que se cruce en sus caminos.
Basada en el libro de Michael Crichton, Jurassic Park fue un éxito en todos los aspectos y sigue estando tan vigente como en el año de su estreno. Por algo Netflix, no solo la trajo de vuelta, sino que hizo lo mismo con sus secuelas.
Trailer de Jurassic Park, la película de Netflix
Reparto de Jurassic Park, la película de Netflix
- Sam Neill: Grant
- Laura Dern: Ellie
- Jeff Goldblum: Malcolm
- Richard Attenborough: Hammond
- Bob Peck: Muldoon
- Martin Ferrero: Gennaro
- BD Wong: Wu