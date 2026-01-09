Netflix estrenó la película más esperada de 2026: romance intenso y una historia casi terapéutica

Gente que conocemos en vacaciones (People We Meet on Vacation) llegó a Netflix este viernes 9 de enero de 2026 y rápidamente se posicionó como una de las propuestas más atractivas dentro del catálogo de series y películas románticas. Basada en la exitosa novela homónima, combina humor, emoción y nostalgia en una historia que gira en torno al amor, la amistad y las decisiones.
La dirección de la película estuvo a cargo de Brett Haley. Gente que conocemos en vacaciones dura 1 hora y 57 minutos y, con un tono de comedia romántica conmovedora y optimista, se apoya en el romance y en los vínculos emocionales para construir un relato cercano y sensible.
La nueva oferta de Netflix busca consolidarse como una apuesta fuerte dentro del catálogo de series y películas románticas de 2026.
Netflix: de qué trata la película Gente que conocemos en vacaciones
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Gente que conocemos en vacaciones versa: “Poppy es espontánea. Alex necesita un plan para todo. Tras años de viajar juntos, estos amigos distintos entre sí se preguntan si podrían ser la pareja perfecta”.
Poppy es alegre y positiva; Alex adora la rutina. Aunque son muy distintos, han sido mejores amigos durante una década. No viven en la misma ciudad, pero pasan todos los veranos juntos.
Sin embargo, su amistad se pone a prueba cuando empiezan a considerar lo que para todos los demás ya era evidente: ¿será que podrían ser la pareja ideal?
Netflix: tráiler de Gente que conocemos en vacaciones
Reparto de Gente que conocemos en vacaciones
- Emily Bader como Poppy Wright
- Tom Blyth como Alex Nilsen
- Sarah Catherine Hook
- Jameela Jamil como Swapna Bakshi-Highsmith
- Lucien Laviscount
- Lucas Gage
- Miles Heizer
- Alice Lee
- Tommy Do
- Alan Ruck
- Molly Shannon
Dónde se puede ver Gente que conocemos en vacaciones, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Gente que conocemos en vacaciones se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Gente que conocemos en vacaciones (People We Met on Vacation) se puede ver en Netflix.
- España: la película Gente que conocemos en vacaciones (People We Met on Vacation) se puede ver en Netflix.