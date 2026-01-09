Netflix estrenó la película más esperada de 2026: romance intenso y una historia casi terapéutica

gente que conocemos en vacaciones (1)

Netflix: de qué trata la película Gente que conocemos en vacaciones

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Gente que conocemos en vacaciones versa: “Poppy es espontánea. Alex necesita un plan para todo. Tras años de viajar juntos, estos amigos distintos entre sí se preguntan si podrían ser la pareja perfecta”.

Poppy es alegre y positiva; Alex adora la rutina. Aunque son muy distintos, han sido mejores amigos durante una década. No viven en la misma ciudad, pero pasan todos los veranos juntos.

Sin embargo, su amistad se pone a prueba cuando empiezan a considerar lo que para todos los demás ya era evidente: ¿será que podrían ser la pareja ideal?

Netflix: tráiler de Gente que conocemos en vacaciones

Reparto de Gente que conocemos en vacaciones

Emily Bader como Poppy Wright

Tom Blyth como Alex Nilsen

Sarah Catherine Hook

Jameela Jamil como Swapna Bakshi-Highsmith

Lucien Laviscount

Lucas Gage

Miles Heizer

Alice Lee

Tommy Do

Alan Ruck

Molly Shannon

