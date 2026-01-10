Netflix no ha dudado en renovar un catálogo de series y películas con relatos que le den un fresh a la plataforma, y sume opciones para todos los gustos. Nuevamente una oferta coreana se destaca dentro de la plataforma, pero en esta ocasión lo hace una serie más extensa de lo habitual y que trae una historia que los propios suscriptores catalogan como alucinante: A la caza de espíritus malignos.
Está en Netflix, es coreana y es uno de los dramas más alucinantes del año
La serie rompe con todo lo que solemos conocer de las ofertas coreanas de Netflix y aun así, su éxito es absoluto
Las series y películas de producción coreana desplazaron por completo a las ofertas turcas y españolas, del sitio de favoritismo entre los suscriptores del catálogo de Netflix. Con un drama que se combina con acción y fantasía, esta serie está destacando dentro de la plataforma, de la mano de un relato completamente original, que te mantiene pegado a la pantalla durante casi 30 capítulos en total.
Estamos frente a una serie que, de acuerdo a la valoración de Netflix para sus suscriptores, no es apta para menores de edad, y eso se debe a que a lo largo de su relato nos encontramos con escenas que presentan:
- Violencia
- Lenguaje inapropiado
- Drogas
- Violencia doméstica
En total, la serie se compone de dos temporadas y 28 capítulos, los cuales vienen destacándose dentro de la plataforma de Netflix, superando la amplia lista de ofertas de series y películas coreanas disponibles. En la actualidad aparece como una de las principales recomendaciones del catálogo, potenciado por tratarse de una serie dramática que rompe los esquemas con tintes de acción y fantasía.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el 2023, dentro del catálogo de series y películas de Netflix, para ser desde entonces uno de los relatos coreanos con mayor cantidad de reproducciones en la plataforma.
De qué trata la serie de Netflix, A la caza de espíritus malignos
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 28 capítulos, A la caza de espíritus malignos centra su historia en: "Empleados de un restaurante de día, cazadores de demonios de noche. Ellos usan sus habilidades especiales para derrotar espíritus malignos que persiguen humanos".
A pesar de no tratarse de una serie corta, la originalidad del relato, la hacen una historia muy diferencial en Netflix.
Reparto de la serie de Netflix, A la caza de espíritus malignos
- Joe Byeong-gyu como So Mun
- Yoo Jun-sang como Ga Mo-tak
- Kim Se-jeong como Do Ha-na
- Yeom Hye-ran como Chu Mae-ok
- Ahn Suk-hwan como Choi Jang-mul
- Kang Ki-young como Hwang Pil-gwang
- Kim Hieora como Gelly Berherd
- Jin Seon-kyu como Ma Ju-seok
- Moon Sook como Wigen
- Kim So-ra como Gi-ran
- Eun Ye-jun como Woo-sik
- Lee Chan-hyung como Kwon Su-ho
Dónde ver la serie A la caza de espíritus malignos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: A la caza de espíritus malignos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: A la caza de espíritus malignos se puede ver en Netflix.
- España: A la caza de espíritus malignos se puede ver en Netflix.