Está en Netflix, es coreana y es uno de los dramas más alucinantes del año

Violencia

Lenguaje inapropiado

Drogas

Violencia doméstica

En total, la serie se compone de dos temporadas y 28 capítulos, los cuales vienen destacándose dentro de la plataforma de Netflix, superando la amplia lista de ofertas de series y películas coreanas disponibles. En la actualidad aparece como una de las principales recomendaciones del catálogo, potenciado por tratarse de una serie dramática que rompe los esquemas con tintes de acción y fantasía.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el 2023, dentro del catálogo de series y películas de Netflix, para ser desde entonces uno de los relatos coreanos con mayor cantidad de reproducciones en la plataforma.

Embed - A La Caza De Espíritus Malignos (Trailer subtitulado español)

De qué trata la serie de Netflix, A la caza de espíritus malignos

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 28 capítulos, A la caza de espíritus malignos centra su historia en: "Empleados de un restaurante de día, cazadores de demonios de noche. Ellos usan sus habilidades especiales para derrotar espíritus malignos que persiguen humanos".

A pesar de no tratarse de una serie corta, la originalidad del relato, la hacen una historia muy diferencial en Netflix.

a la caza de espiritus malignos 2

Reparto de la serie de Netflix, A la caza de espíritus malignos

Joe Byeong-gyu como So Mun

Yoo Jun-sang como Ga Mo-tak

Kim Se-jeong como Do Ha-na

Yeom Hye-ran como Chu Mae-ok

Ahn Suk-hwan como Choi Jang-mul

Kang Ki-young como Hwang Pil-gwang

Kim Hieora como Gelly Berherd

Jin Seon-kyu como Ma Ju-seok

Moon Sook como Wigen

Kim So-ra como Gi-ran

Eun Ye-jun como Woo-sik

Lee Chan-hyung como Kwon Su-ho

Dónde ver la serie A la caza de espíritus malignos, según la zona geográfica