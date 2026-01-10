Está en Netflix, es alemana y la gente no deja de aclamarla

Existe una cuestión de amor odio de los suscriptores con esta serie alemana, y es que su éxito dentro del catálogo de Netflix fue tan grande, que a pesar de que ya han pasado 7 años desde su estreno, la gente sigue enojada porque el relato no tuvo más capítulos. Para los amantes del fútbol, esta serie criminal y de suspenso es ideal para disfrutar.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2018, y desde entonces ha sido considerada como la mejor oferta alemana de toda la plataforma.

Embed - Perros de Berlín | Anuncio de fecha I Netflix

Netflix: de qué trata la serie Perros de Berlín

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie alemana de solo 10 capítulos, Perros de Berlín centra su historia en: "Dos policías investigan el asesinato de una estrella de fútbol turco-alemana, pero las turbias conexiones de uno de ellos envuelven el caso en controversia".

La serie, entre las ofertas de series y películas alemanas, es considerada como una de las mejores de todo Netflix.

perros de berlin 4

Reparto de la serie de Netflix, Perros de Berlín

Felix Kramer

Fahri Yardim

Anna Maria Mühe

Katharina Schüttler

Alina Stiegler

Urs Rechn

Sinan Farhangmehr

Kais Setti

Mohamed Issa

Hauke Diekamp

Dónde ver la serie Perros de Berlín, según la zona geográfica