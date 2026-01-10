Inicio Series y películas Netflix
Está en Netflix, es alemana y la gente no deja de aclamarla

La serie es una de las ofertas del género más elegidas dentro de Netflix y apenas se compone de 10 capítulos

Facundo Mezzabotta
Por Facundo Mezzabotta [email protected]
El catálogo de series y películas de Netflix ha creado una biblioteca con opciones para todos los gustos. Desde Alemania llega una de las series más aclamadas del momento en la plataforma, y es que este relato con tan solo 10 capítulos ha logrado estar en boca de todos los suscriptores, que no paran de pedir más de esta historia: Perros de Berlín.

Las series y películas de producción alemana que han llegado en los últimos años al catálogo de Netflix, se han vuelto de las ofertas más aclamadas por los suscriptores, especialmente del género criminal y de suspenso. Además de esto, la serie le suma tintes de drama su relato para convertirse en un verdadero éxito mundial dentro de la plataforma, sin importar que lleva más de 5 años de haber sido estrenada.

perros de berlin 3

En tan solo una temporada compuesta de 10 capítulos, esta serie logró crear un relato con una intensidad que pocas ofertas le han aportado al catálogo de series y películas de Netflix. Sumado aún despliegue actoral de primerísimo nivel, la crítica especializada no ha dudado ni un segundo en posicionarla, como una de las principales ofertas del género criminal, a pesar de haber sido estrenada en el 2018.

Existe una cuestión de amor odio de los suscriptores con esta serie alemana, y es que su éxito dentro del catálogo de Netflix fue tan grande, que a pesar de que ya han pasado 7 años desde su estreno, la gente sigue enojada porque el relato no tuvo más capítulos. Para los amantes del fútbol, esta serie criminal y de suspenso es ideal para disfrutar.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2018, y desde entonces ha sido considerada como la mejor oferta alemana de toda la plataforma.

Embed - Perros de Berlín | Anuncio de fecha I Netflix

Netflix: de qué trata la serie Perros de Berlín

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie alemana de solo 10 capítulos, Perros de Berlín centra su historia en: "Dos policías investigan el asesinato de una estrella de fútbol turco-alemana, pero las turbias conexiones de uno de ellos envuelven el caso en controversia".

La serie, entre las ofertas de series y películas alemanas, es considerada como una de las mejores de todo Netflix.

perros de berlin 4

Reparto de la serie de Netflix, Perros de Berlín

  • Felix Kramer
  • Fahri Yardim
  • Anna Maria Mühe
  • Katharina Schüttler
  • Alina Stiegler
  • Urs Rechn
  • Sinan Farhangmehr
  • Kais Setti
  • Mohamed Issa
  • Hauke Diekamp

Dónde ver la serie Perros de Berlín, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Perros de Berlín se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Dogs Of Berlin se puede ver en Netflix.
  • España: Perros de Berlín se puede ver en Netflix.

