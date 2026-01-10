El catálogo de series y películas de Netflix ha creado una biblioteca con opciones para todos los gustos. Desde Alemania llega una de las series más aclamadas del momento en la plataforma, y es que este relato con tan solo 10 capítulos ha logrado estar en boca de todos los suscriptores, que no paran de pedir más de esta historia: Perros de Berlín.
Está en Netflix, es alemana y la gente no deja de aclamarla
La serie es una de las ofertas del género más elegidas dentro de Netflix y apenas se compone de 10 capítulos
Las series y películas de producción alemana que han llegado en los últimos años al catálogo de Netflix, se han vuelto de las ofertas más aclamadas por los suscriptores, especialmente del género criminal y de suspenso. Además de esto, la serie le suma tintes de drama su relato para convertirse en un verdadero éxito mundial dentro de la plataforma, sin importar que lleva más de 5 años de haber sido estrenada.
En tan solo una temporada compuesta de 10 capítulos, esta serie logró crear un relato con una intensidad que pocas ofertas le han aportado al catálogo de series y películas de Netflix. Sumado aún despliegue actoral de primerísimo nivel, la crítica especializada no ha dudado ni un segundo en posicionarla, como una de las principales ofertas del género criminal, a pesar de haber sido estrenada en el 2018.
Existe una cuestión de amor odio de los suscriptores con esta serie alemana, y es que su éxito dentro del catálogo de Netflix fue tan grande, que a pesar de que ya han pasado 7 años desde su estreno, la gente sigue enojada porque el relato no tuvo más capítulos. Para los amantes del fútbol, esta serie criminal y de suspenso es ideal para disfrutar.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2018, y desde entonces ha sido considerada como la mejor oferta alemana de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Perros de Berlín
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie alemana de solo 10 capítulos, Perros de Berlín centra su historia en: "Dos policías investigan el asesinato de una estrella de fútbol turco-alemana, pero las turbias conexiones de uno de ellos envuelven el caso en controversia".
La serie, entre las ofertas de series y películas alemanas, es considerada como una de las mejores de todo Netflix.
Reparto de la serie de Netflix, Perros de Berlín
- Felix Kramer
- Fahri Yardim
- Anna Maria Mühe
- Katharina Schüttler
- Alina Stiegler
- Urs Rechn
- Sinan Farhangmehr
- Kais Setti
- Mohamed Issa
- Hauke Diekamp
Dónde ver la serie Perros de Berlín, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Perros de Berlín se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Dogs Of Berlin se puede ver en Netflix.
- España: Perros de Berlín se puede ver en Netflix.