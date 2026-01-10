Está en Netflix, tiene más de 100 capítulos y su historia es un éxito mundial

Esta serie no es para nada corta, y es que estamos hablando de una de las más extensas de todo el catálogo de series y películas de Netflix: tiene 163 capítulos, divididos en un total de 9 temporadas. Poco le importó a los suscriptores que se tratara de una oferta que se estrenó a nivel mundial en el 2011, y es que durante el 2023 tuvo su pico en la plataforma, rompiendo récords de visualizaciones.

La llegada de esta serie al catálogo de series y películas de Netflix no pasó nada inadvertida entre los suscriptores, y en cuestión de días logró escalar el ranking de producciones dramáticas.

Embed - Mike Suplica a Harvey que Confíe en él | Suits: La Ley de los Audaces

Netflix: de qué trata la serie La ley de los audaces

De acuerdo señala la sinopsis oficial de Netflix con esta icónica serie dramática que es considerada una joya, La ley de los audaces centra su historia en: “Mike Ross, un joven brillante, pero que nunca terminó la universidad, impresiona a un hábil abogado y consigue trabajo en un prestigioso bufete".

A pesar de tener 9 temporadas, los suscriptores de Netflix han quedado fascinados con esta imperdible oferta del catálogo de series y películas.

suites 3

Reparto de La ley de los audaces, la serie de Netflix

Gabriel Macht como Harvey Specter

Sarah Rafferty como Donna Paulsen

Patrick J. Adams como Mike Ross

Meghan Markle como Rachel Zane

Rick Hoffman como Louis Litt

Gina Torres como Jessica Pearson

