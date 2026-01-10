El catálogo de series y películas de Netflix se conforma por ofertas nuevas y viejas, pensadas para los gustos de todos los suscriptores. Una serie está catalogada como una de las mejores ofertas de toda la plataforma, con una historia dramática con tintes legales que está muy bien valorada por la crítica y que tiene más de 100 capítulos en total: La ley de los audaces.
Está en Netflix, tiene más de 100 capítulos y su historia es un éxito mundial
La serie lleva mucho tiempo en Netflix y su historia está valorada como una de las mejores por parte de la crítica
Las mejores series y películas casi siempre son estadounidenses, y eso se ve reflejado en el catálogo de Netflix, donde las historias con más reproducciones llegan siempre desde esta potencia mundial. Esta serie es una de las mayores consagraciones de producción yankee, logrando mantenerse vigente y sumar millones de visualizaciones a pesar de haberse estrenado hace 15 años.
Harvey Specter y Donna Paulsen, protagonistas de la serie, llegaron a tener una química en pantalla que no era casualidad, y es que ambos son amigos desde hace décadas, algo que facilitó el éxito del relato. A pesar de no ser un relato nuevo, gracias a las redes de Tiktok e Instagram, muchos usuarios de la generación Z de Netflix llegaron a esta historia dramática legal, teniendo un resurgimiento con millones de reproducciones.
Esta serie no es para nada corta, y es que estamos hablando de una de las más extensas de todo el catálogo de series y películas de Netflix: tiene 163 capítulos, divididos en un total de 9 temporadas. Poco le importó a los suscriptores que se tratara de una oferta que se estrenó a nivel mundial en el 2011, y es que durante el 2023 tuvo su pico en la plataforma, rompiendo récords de visualizaciones.
La llegada de esta serie al catálogo de series y películas de Netflix no pasó nada inadvertida entre los suscriptores, y en cuestión de días logró escalar el ranking de producciones dramáticas.
Netflix: de qué trata la serie La ley de los audaces
De acuerdo señala la sinopsis oficial de Netflix con esta icónica serie dramática que es considerada una joya, La ley de los audaces centra su historia en: “Mike Ross, un joven brillante, pero que nunca terminó la universidad, impresiona a un hábil abogado y consigue trabajo en un prestigioso bufete".
A pesar de tener 9 temporadas, los suscriptores de Netflix han quedado fascinados con esta imperdible oferta del catálogo de series y películas.
Reparto de La ley de los audaces, la serie de Netflix
- Gabriel Macht como Harvey Specter
- Sarah Rafferty como Donna Paulsen
- Patrick J. Adams como Mike Ross
- Meghan Markle como Rachel Zane
- Rick Hoffman como Louis Litt
- Gina Torres como Jessica Pearson
Dónde ver la serie La ley de los audaces, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La ley de los audaces se puede ver en Netflix y Apple TV.
- Estados Unidos: la serie Suits se puede ver en Apple TV.
- España: la serie Suits se puede ver en Apple TV.