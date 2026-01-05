El cine argentino es elogiado a nivel mundial, y esto ha llevado al prestigioso sitio web IMDb a realizar un listado de las mejores 20 producciones nacionales. ¿Estás de acuerdo con esta selección o crees que hace falta agregar otra película?
Estas son las mejores 20 películas argentinas de la historia: ¿estás de acuerdo?
El secreto de sus ojos (2009)
El primer puesto se lo lleva la película basada en el libro de Eduardo Sacheri. "Un juez tiene dudas acerca de los planes de un oficial de justicia recientemente retirado que intenta descubrir al culpable de la violación y el asesinato de una joven, crimen ocurrido varias décadas atrás", es su sinopsis oficial.
Relatos salvajes (2014)
Esta película reúne 6 relatos que alternan la intriga, la comedia y la violencia. Sus personajes se verán empujados hacia el abismo y hacia el innegable placer de perder el control al cruzar la delgada línea que separa la civilización de la barbarie.
Esperando la carroza (1985)
Para muchas personas, "Esperando la carroza" es la mejor película argentina. La misma trata sobre la desaparición de Mamá Cora, una anciana de 80 años. Su desaparición confunde a la familia. Aunque algunos creen que murió, nada es tan sencillo como parece.
La historia oficial (1985)
"Una mujer sospecha que su hija adoptiva es la hija de un prisionero político asesinado", es la sinopsis de esta producción protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio.
Nueve reinas (2000)
La película de Fabián Bielinsky cambió para siempre la carrera de Ricardo Darín y de Gastón Pauls. "Juan y Marcos son dos estafadores que casualmente se ven involucrados en un asunto que los puede convertir en millonarios: tienen menos de un día para llevar a cabo un engaño que no puede fallar", es su sinopsis.
El resto del listado continúa de la siguiente manera:
- El hijo de la novia (2001)
- Argentina, 1985 (2022)
- El ciudadano ilustre (2016)
- La odisea de los giles (2019)
- El clan (2015)
- Kamtchatka (2002)
- El aura (2005)
- Luna de Avellaneda (2004)
- La ciénaga (2001)
- El ángel (2018)
- Infancia clandestina (2011)
- El hombre de al lado (2009)
- Camila (1984)
- La casa del ángel (1957)
- El estudiante (2011)