Amazon Prime Video: las 5 mejores series según IMDb

Las 5 mejores series de la historia, según IMDb, que están disponibles en Amazon Prime Video

Fargo

"Fargo" es una serie creada por los hermanos Coen, quienes también hicieron una película que lleva el mismo nombre y está protagonizada por Frances McDormand. Martin Freeman da vida a Lester Nygaard, un vendedor de seguros aburrido, en cuyo camino se cruza Malvo (Billy Bob Thornton), un asesino profesional que viene al pueblo a cometer un encargo. En la actualidad, Amazon Prime Video tiene tres de las cuatro temporadas estrenadas por el momento.

Fargo serie tráiler subtitulado español

The Office (US. Version)

Steve Carell protagoniza la versión americana de "The Office", un proyecto que se creó en la BBC, y que tiene a Ricky Gervais como guionista y creador. La misma retrata a un grupo de empleados de oficina, quienes intentan "soportar" las ocurrencias de su jefe. Sus capítulos duran media hora y todos están disponibles en Amazon Prime Video.

Simulacro de Incendio | The Office Latinoamérica

Seinfeld

Jerry Seinfeld se interpreta a sí mismo en esta serie que narra su día a día en la ciudad de Nueva York, pero también se va entrelazando con otros personajes como su exnovia Elaine (interJulia Louis-Dreyfus), su amigo de la infancia George (Jason Alexander) y su vecino Kramer (Michael Richards).

Seinfeld - INTRO (Serie Tv) (1989)

Fleabag

Las dos temporadas de la serie creada por Phoebe Waller-Bridge están disponibles en Amazon Prime Video. La misma trata sobre una mujer que siempre está a punto sexualmente, y que al mismo tiempo intenta sacar adelante un negocio que puso a medias con una gran amiga que acaba de fallecer.

Fleabag - Trailer Oficial Español | Amazon Prime Video España

This Is Us

"This Is Us" es una de las series más conmovedoras de la actualidad, y está disponible en Amazon Prime Video. La misma cuenta la historia del matrimonio de Jack y Rebecca Pearson y de sus tres hijos: Kevin, Kate y Randall, desde los años 70 hasta el presente (y más allá), demostrando que no solo la sangre es lo que une a la familia y que, por muchas vueltas que dé la vida, hay lazos afectivos que son imposibles de romper.