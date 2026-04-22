La película de Mark Wahlberg con Eva De Dominici que arrasa en Prime Video

Eva De Dominici Eva de Dominici en una escena en Balls Up.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"En esta comedia subida de tono, los mercadólogos Brad y Elijah van por todo y proponen un atrevido condón como patrocinador de la Copa del Mundo. Tras un desenfrenado festejo en Brasil que se convierte en un escándalo mundial, deben huir de fanáticos enojados, criminales y funcionarios hambrientos de poder para salvar sus carreras y regresar vivos a casa", revela Prime Video.

Por una serie de situaciones incomprensibles, los protagonistas terminan en el partido final de la Copa, entre Brasil y Argentina, en el Maracaná. Su propia incompetencia hace que las cosas salgan mal y se ganan el odio de un país entero. Son bautizados como "los estúpidos" y no pueden ni caminar por la calle sin sentir el odio de la gente.

Balls Up Esta película fue escrita por Rhett Reese y Paul Wernick.

Este detalle y sus ramificaciones son el motivo que intentará justificar lo que sucederá en la siguiente hora y media del film. El film intenta mezclar la comedia con una crítica al negocio del fútbol y el fanatismo.

Si bien, la película se ha convertido en una de la más vistas en 39 países, incluyendo Argentina, ha recibido múltiples críticas y comentarios negativos.

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