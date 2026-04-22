Hay pocos actores que pueden protagonizar una gran comedia, una película de acción que te deja con las pulsasiones elevadas o un drama aclamado por la crítica. Mark Wahlberg es uno de ellos ya que es capaz de hacer las tres cosas. Empezó su carrera como rapero, pero ahora es conocido por sus dotes en la actuación.
La película de Mark Wahlberg con Eva De Dominici que arrasa en Prime Video
La nueva comedia de Prime Video acaba de estrenar y ya se ha convertido en una de las películas más vistas en 39 países, incluyendo Argentina
El actor posee una habilidad innata para atraer al público con sus actuaciones, ya sea en la gran pantalla o en plataformas de streaming. En esta ocasión, exploramos una película que se acaba de estrenar en Prime Video, y se encuentra en el top de las más vistas.
Bolas Arriba (Balls Up) es una comedia de acción protagonizada por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser, con la aparición especial de la actriz argentina Eva De Dominici. Se trata de un largometraje dirigido por Peter Farrelly que tiene todo lo necesario para entretenerte un sábado con amigos.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"En esta comedia subida de tono, los mercadólogos Brad y Elijah van por todo y proponen un atrevido condón como patrocinador de la Copa del Mundo. Tras un desenfrenado festejo en Brasil que se convierte en un escándalo mundial, deben huir de fanáticos enojados, criminales y funcionarios hambrientos de poder para salvar sus carreras y regresar vivos a casa", revela Prime Video.
Por una serie de situaciones incomprensibles, los protagonistas terminan en el partido final de la Copa, entre Brasil y Argentina, en el Maracaná. Su propia incompetencia hace que las cosas salgan mal y se ganan el odio de un país entero. Son bautizados como "los estúpidos" y no pueden ni caminar por la calle sin sentir el odio de la gente.
Este detalle y sus ramificaciones son el motivo que intentará justificar lo que sucederá en la siguiente hora y media del film. El film intenta mezclar la comedia con una crítica al negocio del fútbol y el fanatismo.
Si bien, la película se ha convertido en una de la más vistas en 39 países, incluyendo Argentina, ha recibido múltiples críticas y comentarios negativos.
Tráiler
Reparto
- Mark Wahlberg
- Paul Walter Hauser
- Benjamin Bratt
- Eva De Dominici
- Daniela Melchior
- Molly Shannon
- Sacha Baron Cohen