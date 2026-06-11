Una toma de rehenes, un rascacielos y cientos de vidas en juego: la película que atrapa desde el minuto 0

rescate en las alturas Este thriller de acción tiene una duración de 95 minutos. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Un grupo de activistas toma el control de la gala anual de una empresa energética en Londres y secuestra a los 300 asistentes. Todo se complica cuando las discrepancias entre los extremistas y su líder ponen en riesgo la vida de todos los presentes. Suspendida a 50 pisos de altura en el exterior del edificio, una exsoldado convertida en limpiadora de ventanas será la única que podrá rescatarlos"

La historia se desarrolla durante una gala anual de una compañía energética. Un grupo armado irrumpe en el rascacielos donde se lleva a cabo el evento para protestar por la corrupción y el impacto ambiental de la compañía, pero la protesta escala rápidamente hacia el secuestro violento de todos los presentes.

Rescate_en_las_alturas La exsoldado será la única que podrá rescatarlos a todos. Imagen: Prime Video.

Aislada del resto, Joey se encuentra trabajando en la limpieza de los vidrios en la fachada exterior y parece una persona a priori común. Sin embargo, tiene experiencia militar y se desenvuelve con creatividad, así que intentará impedir la masacre mientras se mueve por los márgenes del edificio y busca desactivar el plan desde adentro.

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