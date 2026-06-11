En la actualidad, los usuarios eligen las plataformas de streaming principalmente por la personalización y la comodidad que ofrecen frente a los medios tradicionales. Servicios como Prime Video, Netflix y Disney+ ofrecen catálogos amplios bajo demanda, por lo que los espectadores pueden decidir qué, cuándo y dónde ver sus series y películas favoritas.
Una toma de rehenes, un rascacielos y cientos de vidas en juego: la película que atrapa desde el minuto 0
Se trata de una película de acción y suspenso británica dirigida por Martin Campbell, que es conocido por títulos como Casino Royale y Linterna Verde
En esta ocasión, exploramos un thriller británico que recién se estrena en Prime Video y se posiciona en el top N° 7 de las películas más vistas de acción. Cuenta una historia que tiene todo lo necesario para atraparte: suspenso, comedia, rehenes y un plan criminal.
El film fue dirigido por Martin Campbell, veterano de la acción y responsable de títulos como Golden Eye, Casino Royale y La máscara del zorro.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"Un grupo de activistas toma el control de la gala anual de una empresa energética en Londres y secuestra a los 300 asistentes. Todo se complica cuando las discrepancias entre los extremistas y su líder ponen en riesgo la vida de todos los presentes. Suspendida a 50 pisos de altura en el exterior del edificio, una exsoldado convertida en limpiadora de ventanas será la única que podrá rescatarlos"
La historia se desarrolla durante una gala anual de una compañía energética. Un grupo armado irrumpe en el rascacielos donde se lleva a cabo el evento para protestar por la corrupción y el impacto ambiental de la compañía, pero la protesta escala rápidamente hacia el secuestro violento de todos los presentes.
Aislada del resto, Joey se encuentra trabajando en la limpieza de los vidrios en la fachada exterior y parece una persona a priori común. Sin embargo, tiene experiencia militar y se desenvuelve con creatividad, así que intentará impedir la masacre mientras se mueve por los márgenes del edificio y busca desactivar el plan desde adentro.
Reparto
- Daisy Ridley como Joey Locke.
- Poppy Townsend White es el joven Joey.
- Clive Owen interpreta a Marcus.
- Taz Skylar como Noé.
- Matthew Tuck es Michael Locke.