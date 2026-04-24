Prime Video: acaba de estrenar la película de Timothée Chalamet con 9 nominaciones a los OSCAR

Marty-Supreme Marty Supreme acaba de estrenarse en Prime Video.

¿De qué trata la película?

"En un mundo de ambiciones y excesos, el joven y carismático Marty persigue un sueño que nadie toma en serio: convertirse en un ícono del tenis de mesa. Con un talento innato y una personalidad magnética, su obsesiva búsqueda de éxito y reconocimiento lo impulsa a una espiral de fama, caos y apuestas que, poco a poco, lo arrastrarán hacia su propia autodestrucción", revela la descripción de Prime Video.

La cinta está inspirada libremente en la figura de Marty Reisman, uno de los grandes jugadores en la historia del tenis de mesa en Estados Unidos. El film narra el ascenso y la caída del "mago del ping pong", quien parecía tener una ambición sin límites.

Marty Supreme Chalamet interpreta al jugador de tenis de mesa Marty Reisman.

Mary busca abrirse camino como jugador profesional en la Nueva York de los 60, oero necesita conseguir dinero lo antes posible para realizar un viaje a Japón que le permita disputarle el título a Endo Koto, el campeón del mundo.

Esto lo lleva a meterse en conflictos, empieza una aventura con una vieja leyenda de Hollywood, mientras negocia con su marido un patrocinio en el mundo del ping-pong. Todo esto, sumado a que mantiene a su madre y a su vecina Rachel, quien asegura estar embarazada de él.

Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow interpreta a Kay Stone, una estrella de Hollywood.

La película cuenta con un elenco que incluye a Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Fran Drescher, el músico Tyler, the Creator, entre otros. Desde el estreno, ha generado muy buenas críticas por su recreación de la época y la impresionante actuación de Timothée Chalamet.

Tráiler

Embed - Marty Supremo | Tráiler Oficial (Subtitulado) | Cinemex

Marty Supreme en los Oscar

A pesar de la crítica y el ruido que generó Marty Supreme durante la temporada de premios, tuvo una noche amarga en los Oscar. El film obtuvo 9 nominaciones en la 98° edición de los premios de la Academia, incluyendo mejor película, mejor director para Josh Safdie y mejor actor para Timothée Chalamet.

Sin embargo, el largometraje no consiguió llevarse ninguna estatuilla, pues terminó opacada por One Battle After Another de Wes Anderson, y Sinners de Ryan Coogler.