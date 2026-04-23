Cuándo se estrenará México '86, la película de Netflix protagonizada por Diego Luna

Embed - Netflix Latinoamerica on Instagram: "Martín de la Torre no mete goles...pero que tal mete facturas El hombre que nos trajo el mundial a base de puro "vamos viendo". 'Mexico 86', llega el 5 de junio." View this post on Instagram

La cinta cuenta con la dirección de Gabriel Ripstein, Luna encarga a Martín de la Torre, un burócrata que entre la corrupción y toda clase de artilugios logra que México sea nuevamente sede del Mundial luego del torneo de 1970.

A medida que avanza la película, se puede ver como el personaje de Luna se convierte en presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y convence a Emilio Azcárraga Milmo "El Tigre" (Daniel Gimenez Cacho), el empresario que consolidó Televisa, para que lo respalde.

Netflix define esta película como un relato que demuestra que "no todos los goles se meten en la cancha" y que el fútbol es mucho más que lo que sucede durante los 90 minutos. De esta manera, "México 86" no es una producción deportiva tradicional, sino el retrato de un fanático que entendió el poder transformador del fútbol para un país entero.

¿Cuándo se estrenará la película "México 86"?

"México 86" llegará a Netflix el 5 de junio, unos días antes del arranque del Mundial 2026, que tendrá su primer partido el 11 de junio y concluirá el 19 de julio.

Embed - Netflix Latinoamerica on Instagram: "Nada de suerte, aquí puro colmillo. El Mundial del 86 llegó porque alguien jugó mejor… fuera de la cancha ‘México 86’ con Diego Luna, Karla Souza, Álvaro Guerrero, Daniel Giménez Cacho y Memo Villegas. 5 de junio, sólo en Netflix." View this post on Instagram

Diego Luna está acompañado en la película con un elenco lleno de estrellas mexicanas como Karla Souza, Álvaro Guerrero, Memo Villegas en el rol de Hugo Sánchez y Juan Pablo Fernández. Además de protagonizar, Luna también participa como productor ejecutivo del proyecto.