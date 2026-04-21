Mundial 2026: así será la lista de la Selección Argentina, según el álbum de figuritas

A falta de pocos meses para el inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el fanatismo por la Selección Argentina se traslada de las canchas a los kioscos. Como ocurre en cada previa mundialista, el lanzamiento del álbum de figuritas oficial de Panini genera una gran expectativa en este sentido, no solo por el coleccionismo, sino por los jugadores que incluye.
En las últimas horas, se filtró la nómina de los 18 futbolistas que integran las páginas de la Selección Argentina. Aunque la lista oficial será de 26 jugadores, esto le permite a la gente un pequeño adelanto en cuanto a la base.
Así sería parte de la lista de la Seleccción Argentina en el Mundial 2026, según Panini
Lo que más llamó la atención de los fanáticos es la inclusión de nombres que representan el futuro del equipo. La presencia de Franco Mastantuono y Nico Paz confirma que el cuerpo técnico y la licencia oficial ven en ellos piezas clave para el recambio, aunque el segundo esté más adentro que el primero.
También destaca la aparición de Giuliano Simeone y Leonardo Balerdi, este último ganando terreno en la consideración defensiva por encima de otros nombres con más rodaje en el ciclo de Lionel Scaloni.
Si bien el álbum de figuritas tiene un espacio limitado por selección, hay nombres que su ausencia resulta, cuanto menos, ruidosa. El caso más llamativo es el de Lisandro Martínez, que generó una onda de teorías en las redes sociales.
Tampoco aparece Thiago Almada, pieza clave en los últimos partidos de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid de Diego Simeone.
Cuándo se conocerá la lista oficial de la Selección Argentina
Lionel Scaloni presentará la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 antes del 30 de mayo de 2026, fecha límite oficial establecida por FIFA. Previamente, el 11 de mayo, se entregará una prelista provisional.
Aunque la fecha límite es el 30 de mayo, Scaloni podría anunciar la nómina final unos días antes, de manera similar a procesos anteriores.