Mundial 2026: así será la lista de la Selección Argentina, según el álbum de figuritas

También destaca la aparición de Giuliano Simeone y Leonardo Balerdi, este último ganando terreno en la consideración defensiva por encima de otros nombres con más rodaje en el ciclo de Lionel Scaloni.

Si bien el álbum de figuritas tiene un espacio limitado por selección, hay nombres que su ausencia resulta, cuanto menos, ruidosa. El caso más llamativo es el de Lisandro Martínez, que generó una onda de teorías en las redes sociales.

Lisandro Martínez Lisandro Martínez, uno de los grandes ausentes en el álbum.

Tampoco aparece Thiago Almada, pieza clave en los últimos partidos de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Pasando en limpio, los 18 jugadores de la Selección Argentina que muestra el álbum de figuritas son los que se muestran a continuación:

Arquero: Emiliano "Dibu" Martínez.

Emiliano "Dibu" Martínez. Defensores: Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Mediocampistas: Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Nico Paz.

Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Nico Paz. Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

Cuándo se conocerá la lista oficial de la Selección Argentina

Lionel Scaloni presentará la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 antes del 30 de mayo de 2026, fecha límite oficial establecida por FIFA. Previamente, el 11 de mayo, se entregará una prelista provisional.

Aunque la fecha límite es el 30 de mayo, Scaloni podría anunciar la nómina final unos días antes, de manera similar a procesos anteriores.