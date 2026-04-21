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¿Fantasía o realidad?

Mundial 2026: así será la lista de la Selección Argentina, según el álbum de figuritas

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, Panini se la jugó y publicó 18 de los 26 nombres que podrían estar en la cita máxima con la Selección Argentina

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Lionel Scaloni presentará la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 antes del 30 de mayo.

Lionel Scaloni presentará la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 antes del 30 de mayo.

A falta de pocos meses para el inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el fanatismo por la Selección Argentina se traslada de las canchas a los kioscos. Como ocurre en cada previa mundialista, el lanzamiento del álbum de figuritas oficial de Panini genera una gran expectativa en este sentido, no solo por el coleccionismo, sino por los jugadores que incluye.

En las últimas horas, se filtró la nómina de los 18 futbolistas que integran las páginas de la Selección Argentina. Aunque la lista oficial será de 26 jugadores, esto le permite a la gente un pequeño adelanto en cuanto a la base.

album de figuritas, mundial 2026
El álbum de figuritas muestra a 18 de los 26 jugadores de la Selección Argentina.

El álbum de figuritas muestra a 18 de los 26 jugadores de la Selección Argentina.

Así sería parte de la lista de la Seleccción Argentina en el Mundial 2026, según Panini

Lo que más llamó la atención de los fanáticos es la inclusión de nombres que representan el futuro del equipo. La presencia de Franco Mastantuono y Nico Paz confirma que el cuerpo técnico y la licencia oficial ven en ellos piezas clave para el recambio, aunque el segundo esté más adentro que el primero.

También destaca la aparición de Giuliano Simeone y Leonardo Balerdi, este último ganando terreno en la consideración defensiva por encima de otros nombres con más rodaje en el ciclo de Lionel Scaloni.

Si bien el álbum de figuritas tiene un espacio limitado por selección, hay nombres que su ausencia resulta, cuanto menos, ruidosa. El caso más llamativo es el de Lisandro Martínez, que generó una onda de teorías en las redes sociales.

Lisandro Martínez
Lisandro Martínez, uno de los grandes ausentes en el álbum.

Lisandro Martínez, uno de los grandes ausentes en el álbum.

Tampoco aparece Thiago Almada, pieza clave en los últimos partidos de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Pasando en limpio, los 18 jugadores de la Selección Argentina que muestra el álbum de figuritas son los que se muestran a continuación:

  • Arquero: Emiliano "Dibu" Martínez.
  • Defensores: Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.
  • Mediocampistas: Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Nico Paz.
  • Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

Cuándo se conocerá la lista oficial de la Selección Argentina

Lionel Scaloni presentará la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 antes del 30 de mayo de 2026, fecha límite oficial establecida por FIFA. Previamente, el 11 de mayo, se entregará una prelista provisional.

Aunque la fecha límite es el 30 de mayo, Scaloni podría anunciar la nómina final unos días antes, de manera similar a procesos anteriores.

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