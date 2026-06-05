La Selección argentina cuenta las horas para el primero de sus dos partidos amistosos preparatorios rumbo el inicio de la Copa del Mundo 2026. El sábado, ante Honduras, la Albiceleste tendrá su primera medida de la ventana FIFA y el resultado podría traerle una noticia en la antesala de la cita mundialista.
La noticia desde FIFA que podría recibir la Selección argentina a días del inicio de la Copa del Mundo
La Selección argentina podría recibir una noticia desde FIFA luego del amistoso ante Honduras, previo al inicio de la Copa del Mundo
En esta ventana de amistosos, España y Francia tuvieron resultados dispares que les hicieron perder posiciones en el ranking FIFA. De esta manera, la Selección argentina podría recibir la noticia de quedar primera en el escalafón mundial en caso de vencer a Honduras.
El ranking FIFA de la Selección argentina
Los líderes del ranking, Francia y España, modificaron sus posiciones luego de la primera prueba de amistosos que jugaron en la jornada del jueves. Francia cayó 2 a 1 con Costa de Marfil mientras que España empató 1 a 1 con Irak.
La derrota de Les Bleus catapultó al combinado galo al tecer puesto del ranking FIFA al pasar de tener 1877.32 puntos a 1869.43. Por su parte, el elenco español perdió puntos pero se mantuvo en el segundo lugar registrando un puntaje de 1876.39 a 1873.01.
De esta manera, la Selección argentina escaló dos posiciones en el ranking FIFA sin jugar. Una victoria ante Honduras entonces le ratificaría ese primer puesto al sumar 1,3 puntos llegando a las 1876.11 unidades.
Si bien a todas las selecciones mencionadas les queda un compromiso amistoso por jugar, a la Selección argentina solo le quitaría ese primer puesto un empate o derrota ante Islandia (y las respectivas victorias de sus adversarios). En caso de Argentina ganarle a Islandia, lo que pudieran sumar Francia y España en ese último partido ya no alcanzaría para sobrepasar al conjunto de Lionel Scaloni en puntaje.
La maldición del ranking FIFA en los Mundiales
Recae una suerte de maldición en los líderes del ranking FIFA en los Mundiales. Desde la creación de este ranking en 1992, nunca el líder del escalafón pudo quedarse con el Mundial.
La tabla comenzó a regir en diciembre de 1992 y Alemania lideraba el escalafón de cara a Estados Unidos 1994. El elenco germano llegaba como favorito y Brasil se quedó con el Mundial. La historia se repitió en todas las ediciones de la Copa del Mundo, incluso en Qatar 2022 donde el primer puesto estaba en manos de Brasil y la Selección argentina terminó coronándose como la campeona del mundo.