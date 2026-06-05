La noticia desde FIFA que podría recibir la Selección argentina a días del inicio de la Copa del Mundo

El ranking FIFA de la Selección argentina

Los líderes del ranking, Francia y España, modificaron sus posiciones luego de la primera prueba de amistosos que jugaron en la jornada del jueves. Francia cayó 2 a 1 con Costa de Marfil mientras que España empató 1 a 1 con Irak.

La derrota de Les Bleus catapultó al combinado galo al tecer puesto del ranking FIFA al pasar de tener 1877.32 puntos a 1869.43. Por su parte, el elenco español perdió puntos pero se mantuvo en el segundo lugar registrando un puntaje de 1876.39 a 1873.01.

futbol-amistoso-francia-costa de marfil (2) Francia perdió con Costa de Marfil en un amistoso.

De esta manera, la Selección argentina escaló dos posiciones en el ranking FIFA sin jugar. Una victoria ante Honduras entonces le ratificaría ese primer puesto al sumar 1,3 puntos llegando a las 1876.11 unidades.

Si bien a todas las selecciones mencionadas les queda un compromiso amistoso por jugar, a la Selección argentina solo le quitaría ese primer puesto un empate o derrota ante Islandia (y las respectivas victorias de sus adversarios). En caso de Argentina ganarle a Islandia, lo que pudieran sumar Francia y España en ese último partido ya no alcanzaría para sobrepasar al conjunto de Lionel Scaloni en puntaje.

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La maldición del ranking FIFA en los Mundiales

Recae una suerte de maldición en los líderes del ranking FIFA en los Mundiales. Desde la creación de este ranking en 1992, nunca el líder del escalafón pudo quedarse con el Mundial.

La tabla comenzó a regir en diciembre de 1992 y Alemania lideraba el escalafón de cara a Estados Unidos 1994. El elenco germano llegaba como favorito y Brasil se quedó con el Mundial. La historia se repitió en todas las ediciones de la Copa del Mundo, incluso en Qatar 2022 donde el primer puesto estaba en manos de Brasil y la Selección argentina terminó coronándose como la campeona del mundo.