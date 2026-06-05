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El Atlético San Martín despidió al Indio Solari y recordó sus históricas presentaciones en el Este mendocino

El Atlético San Martín se sumó al tributo al Indio Solari y recordó las dos históricas visitas del artista al Este mendocino, convocando en ambas ocasiones a una verdadera multitud.

Por UNO
La foto característica del Indio en el Este.

La foto característica del Indio en el Este.

El Atlético San Martín se sumó a través de sus redes sociales al tributo al Indio Solari y recordó las dos históricas visitas del artista al Este mendocino, convocando en ambas ocasiones a una verdadera multitud.

“Si no hay amor, que no haya nada”, dijo la publicación del Chacarero para lugar agregar: "Hoy despedimos a Indio Solari, una de las voces y letras más profundas y convocantes de nuestra historia. Un artista que también dejó su huella en San Martín, visitando nuestra ciudad en 2 oportunidades y conectando con un pueblo que siente la pasión con la misma intensidad que vive sus colores. El Universo Chacarero, ricotero de alma, lo va a seguir cantando en la tribuna, en la vida y en cada bandera, ladren lo que ladren los demás. Gracias y hasta siempre, Indio"

indio san martin 1

El Indio Solari en San Martín y el recuerdo de Diario UNO

"Más de 150.000 fans bajo la lluvia y con 0º", tituló Diario UNO en su edición del 15 de septiembre del 2013 para reflejar lo que fue aquella jornada con temperaturas bajo cero en el Autódromo Ciudad de San Martín y sus alrededores.

UNO Indio 2013

Una de las notas destacadas es que Solari, durante el que hasta ese momento fue su show más convocante, reconoció que se le "congeló la lengua".

Indio San Martín 2014

Poco más de un año pasó para que el Domingo 14 de diciembre del 2014 uno de los títulos principales del UNO haya indicado: "Fiebre por el Indio Solari. Más de 120.000 fans en San Martín".

El Lobo y La Lepra rindieron tributo al Indio Solari

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