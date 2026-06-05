El Atlético San Martín despidió al Indio Solari y recordó sus históricas presentaciones en el Este mendocino

El Indio Solari en San Martín y el recuerdo de Diario UNO

"Más de 150.000 fans bajo la lluvia y con 0º", tituló Diario UNO en su edición del 15 de septiembre del 2013 para reflejar lo que fue aquella jornada con temperaturas bajo cero en el Autódromo Ciudad de San Martín y sus alrededores.

UNO Indio 2013

Una de las notas destacadas es que Solari, durante el que hasta ese momento fue su show más convocante, reconoció que se le "congeló la lengua".

Indio San Martín 2014

Poco más de un año pasó para que el Domingo 14 de diciembre del 2014 uno de los títulos principales del UNO haya indicado: "Fiebre por el Indio Solari. Más de 120.000 fans en San Martín".

El Lobo y La Lepra rindieron tributo al Indio Solari

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