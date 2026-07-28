Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Institucionales

Gabriel Viglianti asumió como nuevo presidente del Deportivo Maipú

Gabriel Viglianti fue elegido como nuevo presidente del Deportivo Maipú en la Asamblea Ordinaria realizada este lunes.

Por UNO
Viglianti con sus 3 vicepresidentes.

Viglianti con sus 3 vicepresidentes.

Tal como se había anunciado hace algunos días Gabriel Viglianti fue elegido como nuevo presidente del Deportivo Maipú en la Asamblea Ordinaria realizada este lunes.

Además, quedó oficialmente conformada la nueva Comisión Directiva que tendrá a su cargo la conducción de la institución de calle Vergara para el próximo período.

Los integrantes de la nueva Comisión Directiva del Deportivo Maipú.

Los integrantes de la nueva Comisión Directiva del Deportivo Maipú.

Viglianti será secundado por el presidente saliente, Hernán Sperdutti, como vicepresidente 1ro y las otras dos vicepresidencias quedaron a cargo de Omar Sperdutti y Cristian Pérez.

Con el compromiso de seguir trabajando por el crecimiento del Cruzado la nueva Comisión Directiva ha sumado muchos nombres nuevos.

La nueva Comisión Directiva del Deportivo Maipú

Presidente: Gabriel Alejandro Viglianti

Vicepresidente 1ro: Hernán Sperdutti

Vicepresidente 2do: Omar Sperdutti

Vicepresidente 3ro: Cristian Ariel Pérez

Secretario: Ariel Savatini

Prosecretario: Lucas Germán Cruseño

Tesorero: Joaquín Martínez

Protesorero: Gustavo Vitale

Vocales Titulares: Tomás Loyola, Rodrigo Enzo Ferreyra, Gustavo Latuf, Leonardo Sinatra, Sergio Cobo y Nicolás Galdeano

Vocales Suplentes: Adrián Alejandro Santucci, Carlos Ángel Quargnolo, Renzo Omar Sperdutti y Renzo Alexander Márquez

Revisores de cuenta: Gerardo Méndez y Mauricio Sebastián Pérez

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas