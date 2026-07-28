Gabriel Viglianti asumió como nuevo presidente del Deportivo Maipú

Tal como se había anunciado hace algunos días Gabriel Viglianti fue elegido como nuevo presidente del Deportivo Maipú en la Asamblea Ordinaria realizada este lunes.
Gabriel Viglianti fue elegido como nuevo presidente del Deportivo Maipú en la Asamblea Ordinaria realizada este lunes.
Tal como se había anunciado hace algunos días Gabriel Viglianti fue elegido como nuevo presidente del Deportivo Maipú en la Asamblea Ordinaria realizada este lunes.
Además, quedó oficialmente conformada la nueva Comisión Directiva que tendrá a su cargo la conducción de la institución de calle Vergara para el próximo período.
Viglianti será secundado por el presidente saliente, Hernán Sperdutti, como vicepresidente 1ro y las otras dos vicepresidencias quedaron a cargo de Omar Sperdutti y Cristian Pérez.
Con el compromiso de seguir trabajando por el crecimiento del Cruzado la nueva Comisión Directiva ha sumado muchos nombres nuevos.
Presidente: Gabriel Alejandro Viglianti
Vicepresidente 1ro: Hernán Sperdutti
Vicepresidente 2do: Omar Sperdutti
Vicepresidente 3ro: Cristian Ariel Pérez
Secretario: Ariel Savatini
Prosecretario: Lucas Germán Cruseño
Tesorero: Joaquín Martínez
Protesorero: Gustavo Vitale
Vocales Titulares: Tomás Loyola, Rodrigo Enzo Ferreyra, Gustavo Latuf, Leonardo Sinatra, Sergio Cobo y Nicolás Galdeano
Vocales Suplentes: Adrián Alejandro Santucci, Carlos Ángel Quargnolo, Renzo Omar Sperdutti y Renzo Alexander Márquez
Revisores de cuenta: Gerardo Méndez y Mauricio Sebastián Pérez