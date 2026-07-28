Gabriel Viglianti asumió como nuevo presidente del Deportivo Maipú

Además, quedó oficialmente conformada la nueva Comisión Directiva que tendrá a su cargo la conducción de la institución de calle Vergara para el próximo período.

Los integrantes de la nueva Comisión Directiva del Deportivo Maipú.

Viglianti será secundado por el presidente saliente, Hernán Sperdutti, como vicepresidente 1ro y las otras dos vicepresidencias quedaron a cargo de Omar Sperdutti y Cristian Pérez.