El Teatro Imperial de Maipú se viste de rock para recibir a dos grandes bandas locales, con varios de sus integrantes de profunda raíz maipucina. Kreusa y Carril Nacional se unen para presentar el espectáculo “Ayer y Hoy rock nacional siempre” en el teatro de Maipú, ubicado en Pescara 323 de la Villa Cabecera.
"Ayer y hoy Rock Nacional siempre" este viernes en el Imperial de Maipú, con dos grandes bandas
Será el viernes 31 de julio a las 21:30 en el teatro maipucino. El poder del rock nacional, con grandes canciones. Ya hay entradas anticipadas
Kreusa y Carril Nacional vienen presentándose juntos en varios eventos, con shows exitosos y a sala llena.
La propuesta de Kreusa es de canciones propias y algunas de homenaje a otros autores. Un rock poderoso y maduro que lleva cuatro décadas de desarrollo a través de sus músicos. En tanto que Carril Nacional presenta versiones muy cuidadas de grandes canciones del rock argentino desde los ochenta, a las más recientes.
La producción del evento es de Dante Petricca Producciones. Ya se puede contar con entradas anticipadas en Entrada Web a través de este link https://www.entradaweb.com.ar/evento/d11d78a9/step/1 La preventa es de $15.000. La general el día del evento costará $20.000.
Además de las bandas, participará una escuela de música de Maipú, y habrá invitados sorpresa.
Sobre Kreusa
Tocan juntos desde hace más de 40 años, y tomaron el nombre de un asteroide de 1902. Con un sonido de rock potente y melodías inspiradoras, se definen como “poesía, espíritu y música”.
En su página web cuentan haber dado sus primeros pasos como un trío, siempre haciendo música propia, cercana al rock con rasgos orientados a lo instrumental. “La vida nos llevó por distintos caminos, adquiriendo experiencias que enriquecieron nuestro estilo…” dicen. "Kreusa es poesía, es espíritu, es música..." definen.
Con algunos de sus miembros originales, grabaron hace poco el video de su balada “Cada día que me das”, que se puede ver en este link: https://www.youtube.com/watch?v=tUp_qEWe4uo
Los integrantes de Kreusa son Carlos Núñez (voz líder) René Griffouliere (guitarra), Osvaldo Isgró (batería), Pedro Adaro (bajo) y Ángel Villegas (teclados). En sus nuevas presentaciones, María Alejandra Costarelli suma voces y coros.
Sobre Carril Nacional
Integrada por músicos con muchos años de recorrido, experiencia, y en algún caso docencia. Hacen versiones de canciones del rock nacional, de distintas épocas y autores, la mayoría con arreglos e interpretaciones propias. Está integrada por el profesor Willy Martínez (guitarra líder, voces, secuencias, dirección musical), Walther Daine (percusión, voces en esta presentación), Eric Díaz (batería), Marcos Burattini (teclados), Ricardo Montacuto (bajo), Ariel Guillaume (guitarra acústica) y Fabio “Pichi” Muscianisi (frontman - voz líder).
Con un nombre muy identificado a Mendoza, al asfalto, al rock, “Carril Nacional” arregla e interpreta un setlist de canciones “que seguro todos cantamos alguna vez” dicen. Vienen de exitosas presentaciones desde noviembre del año pasado.
Ficha del evento
Viernes 31 de julio en el Teatro Imperial de Maipú (Pescara 323) a las 21:30 horas. “Ayer y hoy, rock nacional siempre” interpretado por las bandas Kreusa y Carril Nacional. Entrada: 12.000 pesos primera preventa, 15.000 pesos segunda preventa, 20.000 pesos la general en el teatro.
Anticipadas en Entrada Web en este link.
En pocas palabras
- Rock nacional: Kreusa y Carril Nacional actuarán este viernes 31 de julio en el Teatro Imperial de Maipú.
- Propuesta musical: presentarán el espectáculo “Ayer y Hoy rock nacional siempre”, con temas propios y versiones.
- Entradas: ya se encuentran disponibles anticipadas en Entrada Web desde $15.000. El día del recital, $20.000.