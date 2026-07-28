"Ayer y hoy Rock Nacional siempre" este viernes en el Imperial de Maipú, con dos grandes bandas

La producción del evento es de Dante Petricca Producciones. Ya se puede contar con entradas anticipadas en Entrada Web a través de este link https://www.entradaweb.com.ar/evento/d11d78a9/step/1 La preventa es de $15.000. La general el día del evento costará $20.000.

Además de las bandas, participará una escuela de música de Maipú, y habrá invitados sorpresa.

Sobre Kreusa

Tocan juntos desde hace más de 40 años, y tomaron el nombre de un asteroide de 1902. Con un sonido de rock potente y melodías inspiradoras, se definen como “poesía, espíritu y música”.

En su página web cuentan haber dado sus primeros pasos como un trío, siempre haciendo música propia, cercana al rock con rasgos orientados a lo instrumental. “La vida nos llevó por distintos caminos, adquiriendo experiencias que enriquecieron nuestro estilo…” dicen. "Kreusa es poesía, es espíritu, es música..." definen.

Los Kreusa estarán el viernes en el Teatro Imperial de Maipú.

Con algunos de sus miembros originales, grabaron hace poco el video de su balada “Cada día que me das”, que se puede ver en este link: https://www.youtube.com/watch?v=tUp_qEWe4uo

Los integrantes de Kreusa son Carlos Núñez (voz líder) René Griffouliere (guitarra), Osvaldo Isgró (batería), Pedro Adaro (bajo) y Ángel Villegas (teclados). En sus nuevas presentaciones, María Alejandra Costarelli suma voces y coros.

Sobre Carril Nacional

Integrada por músicos con muchos años de recorrido, experiencia, y en algún caso docencia. Hacen versiones de canciones del rock nacional, de distintas épocas y autores, la mayoría con arreglos e interpretaciones propias. Está integrada por el profesor Willy Martínez (guitarra líder, voces, secuencias, dirección musical), Walther Daine (percusión, voces en esta presentación), Eric Díaz (batería), Marcos Burattini (teclados), Ricardo Montacuto (bajo), Ariel Guillaume (guitarra acústica) y Fabio “Pichi” Muscianisi (frontman - voz líder).

Carril Nacional.

Con un nombre muy identificado a Mendoza, al asfalto, al rock, “Carril Nacional” arregla e interpreta un setlist de canciones “que seguro todos cantamos alguna vez” dicen. Vienen de exitosas presentaciones desde noviembre del año pasado.

Ficha del evento

Viernes 31 de julio en el Teatro Imperial de Maipú (Pescara 323) a las 21:30 horas. “Ayer y hoy, rock nacional siempre” interpretado por las bandas Kreusa y Carril Nacional. Entrada: 12.000 pesos primera preventa, 15.000 pesos segunda preventa, 20.000 pesos la general en el teatro.

Anticipadas en Entrada Web en este link.