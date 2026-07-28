ARCA actualizó las escalas del monotributo: cuánto podés facturar por mes sin salir de tu categoría

Monotributo: cuánto se puede facturar por mes en cada categoría

Con los nuevos topes, la facturación mensual orientativa quedó establecida de la siguiente manera:

Categoría A: hasta $1.000.784,20.

Categoría B: hasta $1.466.265,23.

Categoría C: hasta $2.055.874,53.

Categoría D: hasta $2.552.387,62.

Categoría E: hasta $3.002.352,61.

Categoría F: hasta $3.762.638,28.

Categoría G: hasta $4.499.649,91.

Categoría H: hasta $6.827.055,03.

Categoría I: hasta $7.641.646,83.

Categoría J: hasta $8.751.043,27.

Categoría K: hasta $10.550.903,23.

ARCA también aclaró que la permanencia en una categoría no depende únicamente del nivel de facturación. El organismo evalúa otros parámetros, como la superficie afectada a la actividad, el consumo anual de energía eléctrica y el monto de los alquileres devengados, cuando corresponda.

ARCA actualizó las escalas del monotributo y los nuevos valores ya están disponibles. Imagen ilustrativa.

Además, el análisis se realiza sobre las facturas emitidas en los últimos 12 meses, sin importar cuándo fueron cobradas. Por ese motivo, superar el promedio mensual en un período puntual no implica automáticamente quedar excluido del régimen, siempre que el total anual continúe dentro del límite establecido.

Si un contribuyente excede los topes permitidos, deberá recategorizarse o, si supera el máximo previsto para el monotributo, pasar al régimen general de IVA y Ganancias, de acuerdo con la normativa vigente de ARCA.