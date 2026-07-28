ARCA actualizó las escalas del monotributo: cuánto podés facturar por mes sin salir de tu categoría

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas del monotributo con un incremento del 16,8% tanto en los límites de facturación como en las cuotas mensuales. Los nuevos parámetros ya se utilizan para la recategorización correspondiente al segundo semestre de 2026 y comenzarán a aplicarse en los pagos con vencimiento desde agosto.
Aunque el régimen simplificado toma como referencia los ingresos brutos acumulados de los últimos 12 meses, muchos contribuyentes utilizan un cálculo mensual para controlar su facturación y evitar superar el tope de la categoría en la que están inscriptos.
ARCA recuerda que el parámetro oficial es anual, aunque dividir ese monto por doce sirve como guía.
Monotributo: cuánto se puede facturar por mes en cada categoría
Con los nuevos topes, la facturación mensual orientativa quedó establecida de la siguiente manera:
- Categoría A: hasta $1.000.784,20.
- Categoría B: hasta $1.466.265,23.
- Categoría C: hasta $2.055.874,53.
- Categoría D: hasta $2.552.387,62.
- Categoría E: hasta $3.002.352,61.
- Categoría F: hasta $3.762.638,28.
- Categoría G: hasta $4.499.649,91.
- Categoría H: hasta $6.827.055,03.
- Categoría I: hasta $7.641.646,83.
- Categoría J: hasta $8.751.043,27.
- Categoría K: hasta $10.550.903,23.
ARCA también aclaró que la permanencia en una categoría no depende únicamente del nivel de facturación. El organismo evalúa otros parámetros, como la superficie afectada a la actividad, el consumo anual de energía eléctrica y el monto de los alquileres devengados, cuando corresponda.
Además, el análisis se realiza sobre las facturas emitidas en los últimos 12 meses, sin importar cuándo fueron cobradas. Por ese motivo, superar el promedio mensual en un período puntual no implica automáticamente quedar excluido del régimen, siempre que el total anual continúe dentro del límite establecido.
Si un contribuyente excede los topes permitidos, deberá recategorizarse o, si supera el máximo previsto para el monotributo, pasar al régimen general de IVA y Ganancias, de acuerdo con la normativa vigente de ARCA.
En pocas palabras
- ARCA actualizó topes: se incrementaron un 16,8% los límites de facturación y cuotas mensuales del monotributo.
- Nuevos valores vigentes: los montos ya rigen para la recategorización del segundo semestre de 2026 y pagos de agosto.
- Detalles de categorías: se especifican los montos máximos de facturación mensual para cada una de las once categorías.