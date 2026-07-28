De Mendoza a los Latin Grammy: el periodista Walter Gazzo se suma a la Academia de la Grabación

"Siempre me gustó entender el por qué. Durante la pandemia me hice un postgrado de la Flacso sobre la historia social y política del tango. Estuve 9 meses estudiando tango, y eso me encantó, me abrió la cabeza. Cuando puedo estudio música clásica, jazz, es la vida de la parte periodística que más me gusta", aseguró Walter Gazzo.

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A través de una publicación en la red social Instagram, Walter Gazzo expresó su gratitud y felicidad ante este reconocimiento: "Estoy muy emocionado de compartir que me he unido a la Clase de Nuevos Miembros 2026 de la Academia de Grabación".

"Es un honor ser parte de una comunidad de creadores de música y profesionales que están ayudando a apoyar, elevar y abogar por las personas que hacen y dan forma a la música", añadió el periodista.

Dijo: "Estoy agradecido por la oportunidad de usar mi voz, contribuir al proceso de los Premios Grammy y ser parte de conversaciones que ayudan a hacer avanzar a nuestra industria".

"La música está moldeada por tantas voces, géneros, antecedentes y perspectivas, y estoy orgulloso de añadir la mía a la mezcla", agregó.

La historia de Walter Gazzo y los Grammy no es reciente. "A comienzos de los años 2000, la Academia de la Grabación creó la Academia de la Grabación latina. En esa época me conocían porque yo cubría el festival de Viña del Mar, y me invitaron a formar parte de la primera entrega de los Grammy latino. Tuve la suerte de ir a Los Ángeles", recordó Gazzo.

"El año pasado me volvieron a invitar, mandé mi currículum, mandé una grabación de La calle de la sensación y hace 2 semanas me invitaron a ser parte de la Academia de la Grabación, pero no tengo derecho a voto porque no soy músico, no he compuesto ni escrito ninguna canción", explicó Walter.

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¿Qué es la Academia de la Grabación?

Es la entidad responsable de entregar los prestigiosos Premios Grammy para honrar la excelencia en la música a nivel mundial. La misma agrupa a decenas de miles de creadores para proteger sus derechos de autor, ofrecer oportunidades de desarrollo y brindar asistencia médica o financiera en momentos de necesidad a través de su organización benéfica MusiCares.