LeBron James jugará en los Sixers y cobrará el salario mínimo para veteranos de la NBA

La decisión del jugador de 41 años estuvo vinculada directamente con su deseo de volver a competir por un campeonato antes de retirarse. El máximo anotador histórico de la NBA se incorporará a un plantel que cuenta con Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown y VJ Edgecombe.

James buscará el quinto anillo de su carrera y el primero de Philadelphia desde 1983. Además, podría convertirse en el primer basquetbolista de la historia en consagrarse campeón de la NBA con 4 franquicias diferentes.

The King obtuvo dos títulos con Miami Heat, uno con Cleveland Cavaliers y otro con Los Angeles Lakers. Ahora afrontará la que definió como la última gran decisión de su carrera, después de haber analizado seriamente la posibilidad de retirarse.

Philadelphia oficializó el arribo de The King James

Philadelphia oficializó su contratación con una publicación en la que mostró la camiseta número 23 de James dentro del vestuario y una corona ubicada a un costado. “Una ciudad digna de un rey. Bienvenido a Philadelphia”, escribió la franquicia para presentar a su nueva figura.

El contrato permitirá además que los Sixers incorporen a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos sin comprometer una parte significativa de su masa salarial. LeBron, por su parte, privilegió las posibilidades deportivas por encima del dinero en la que será su vigesimocuarta temporada dentro de la NBA.