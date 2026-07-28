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Rumbo al Mundial 2030

Francia presentó a Zinedine Zidane como nuevo DT e inició el camino hacia el Mundial 2030

La Federación Francesa de Fútbol oficializó a Zinedine Zidane como el nuevo técnico de la selección de Francia y asumirá en el cargo para reemplazar a Didier Deschamps,

Por UNO
Zidane vuelve a la selección de Francia.

Zidane vuelve a la selección de Francia.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) oficializó a Zinedine Zidane como el nuevo técnico de la selección de Francia masculina y asumirá en el cargo para reemplazar a Didier Deschamps, quien cerró una etapa de más de una década al frente del conjunto europeo.

El anuncio se llevó a cabo en París por parte del titular de la entidad madre del fútbol galo, Philippe Diallo y, durante la conferencia de prensa, el dirigente ratificó que el contrato de “Zizou” se extenderá por las próximas cuatro temporadas y remarcó el valor simbólico y deportivo de incorporar al emblemático ex futbolista como entrenador del seleccionado.

Zinedine Zidane quiere llevar a Francia a ganar su tercera Copa del Mundo.

Zinedine Zidane quiere llevar a Francia a ganar su tercera Copa del Mundo.

Tras 5 años de inactividad como técnico Zidane regresa de manera oficial a la dirección técnica. Su última experiencia en el banco de suplentes había concluido en 2021 al mando del Real Madrid, club donde tuvo un ciclo exitoso tras conquistar 3 ediciones consecutivas de la Champions League y dos campeonatos de LaLiga de España, entre otros títulos locales e internacionales.

Por su parte, la salida de Deschamps marca el cierre de una era dorada para el fútbol francés. En sus 14 años al mando del equipo galo, el entrenador guio a “Les Bleus” a la obtención de la Copa del Mundo en Rusia 2018 y al subcampeonato en Qatar 2022.

Las 3 frases de Zinedine Zidane al asumir como DT de Francia

"Es una continuación del trabajo de Deschamps, mi amigo. Vi la dirección que estaba tomando en los dos últimos torneos, y me dijo: "No creo que pueda seguir haciendo esto, y tú eres el único que puede ayudar a la selección nacional".

"Didier (Deschamps) quería irse antes del Mundial, pero le dije que no podía hacerme cargo en ese momento porque él era quien había clasificado a Francia para el Mundial, y merecía terminar lo que había empezado. No quería quitarle su gloria si Francia terminaba ganando el Mundial, porque de verdad creía que teníamos el equipo para convertirnos en campeones del mundo. Desafortunadamente, no sucedió".

"Durante los 4-5 años que estuve alejado de la dirección técnica, recibí varias ofertas para hacerme cargo de clubes, pero las rechacé todas, incluyendo el Barcelona, el Liverpool e incluso la selección nacional de Inglaterra, porque dirigir a la selección francesa era el único trabajo que quería después de mi experiencia en el Real Madrid".

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