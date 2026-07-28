Francia presentó a Zinedine Zidane como nuevo DT e inició el camino hacia el Mundial 2030

Por su parte, la salida de Deschamps marca el cierre de una era dorada para el fútbol francés. En sus 14 años al mando del equipo galo, el entrenador guio a “Les Bleus” a la obtención de la Copa del Mundo en Rusia 2018 y al subcampeonato en Qatar 2022.

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"Es una continuación del trabajo de Deschamps, mi amigo. Vi la dirección que estaba tomando en los dos últimos torneos, y me dijo: "No creo que pueda seguir haciendo esto, y tú eres el único que puede ayudar a la selección nacional".

"Didier (Deschamps) quería irse antes del Mundial, pero le dije que no podía hacerme cargo en ese momento porque él era quien había clasificado a Francia para el Mundial, y merecía terminar lo que había empezado. No quería quitarle su gloria si Francia terminaba ganando el Mundial, porque de verdad creía que teníamos el equipo para convertirnos en campeones del mundo. Desafortunadamente, no sucedió".

"Durante los 4-5 años que estuve alejado de la dirección técnica, recibí varias ofertas para hacerme cargo de clubes, pero las rechacé todas, incluyendo el Barcelona, el Liverpool e incluso la selección nacional de Inglaterra, porque dirigir a la selección francesa era el único trabajo que quería después de mi experiencia en el Real Madrid".