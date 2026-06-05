La Selección argentina venció a Costa de Marfil por 4 a 0 y cuenta sus partidos por goleadas en la International Dream Cup Sub 16 que se juega en Fukushima, Japón.
La Selección argentina fue contundente frente a Costa de Marfil en la International Dream Cup Sub 16
La Selección argentina venció a Costa de Marfil y cuenta sus partidos por goleadas en la International Dream Cup Sub 16 que se juega en Japón
Tras el triunfo por 3 a 0 sobre Francia en el debut, el resultado fue nuevamente favorable al elenco conducido por Facundo Quiroga gracias a los goles del delantero de Racing Román González, en dos oportunidades, Felipe López y Bruno Cabral, ambos de River.
El torneo de desarrolla en la J-Village, perteneciente a la Federación Japonesa de Fútbol y situada en Fukushima, donde este viernes se jugó sobre césped y al aire libre ya que en la primera fecha se había utilizado una cancha de césped sintético y bajo techo del mismo complejo.
En el encuentro que completó la jornada Japón venció 3 a 1 a Francia y sigue invicto.
La International Dream Cup Sub 16
La International Dream Cup Sub 16 se jugará hasta el domingo 7 de junio y la Selección argentina enfrentará a Japón (a las 2) para completar la disputa de este certamen amistoso.
Una particularidad es que los encuentros no pueden terminar empatados, y la definición de los mismos en caso de paridad luego del tiempo reglamentario se hace a través de la definición por penales.