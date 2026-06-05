La Selección argentina fue contundente frente a Costa de Marfil en la International Dream Cup Sub 16

El torneo de desarrolla en la J-Village, perteneciente a la Federación Japonesa de Fútbol y situada en Fukushima, donde este viernes se jugó sobre césped y al aire libre ya que en la primera fecha se había utilizado una cancha de césped sintético y bajo techo del mismo complejo.

En el encuentro que completó la jornada Japón venció 3 a 1 a Francia y sigue invicto.

La International Dream Cup Sub 16

La International Dream Cup Sub 16 se jugará hasta el domingo 7 de junio y la Selección argentina enfrentará a Japón (a las 2) para completar la disputa de este certamen amistoso.

Una particularidad es que los encuentros no pueden terminar empatados, y la definición de los mismos en caso de paridad luego del tiempo reglamentario se hace a través de la definición por penales.