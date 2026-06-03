La Selección argentina ganó, goleó y gustó ante Francia en la International Dream Cup Sub 16

El encuentro se jugó en la J-Village de la Federación Japonesa y el resultado pone a la Albiceleste en primer lugar con 3 puntos tras la primera fecha que tuvo transmisión de JSports, previo registro en dicha web.

Previamente, los locales le ganaron 3 a 2 a Costa de Marfil.

La International Dream Cup Sub 16

La International Dream Cup Sub 16 se jugará hasta el domingo 7 de junio en Fukushima, Japón, en la J-Village y la Selección Argentina enfrentará el viernes a Costa de Marfil (a las 0 hora argentina) y el domingo a Japón (a las 2) para completar la disputa de este certamen amistoso.

Una particularidad es que los encuentros no pueden terminar empatados, y la definición de los mismos en caso de paridad luego del tiempo reglamentario se hace a través de la definición por penales.