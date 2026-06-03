Inicio Fútbol Selección argentina
Fútbol internacional

La Selección argentina ganó, goleó y gustó ante Francia en la International Dream Cup Sub 16

La Selección argentina Sub 16, conducida técnicamente por Facundo Quiroga, goleó a Francia en su estreno en la International Dream Cup de la categoría, en Japón.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La Sub 16 goleó en Japón.

La Sub 16 goleó en Japón.

La Selección argentina Sub 16, conducida técnicamente por Facundo Quiroga, goleó a Francia en su estreno en la International Dream Cup de la categoría que se desarrolla en Fukushima, Japón.

Fue un contundente 3 a 0 sobre los galos, gracias a los tantos convertidos por Bruno Cabral, en dos oportunidades (uno de penal) y Tobías Villamayor.

sub 16 1
Buen debut de Argentina en la Dream Cup Sub 16.

Buen debut de Argentina en la Dream Cup Sub 16.

El encuentro se jugó en la J-Village de la Federación Japonesa y el resultado pone a la Albiceleste en primer lugar con 3 puntos tras la primera fecha que tuvo transmisión de JSports, previo registro en dicha web.

Previamente, los locales le ganaron 3 a 2 a Costa de Marfil.

La International Dream Cup Sub 16

La International Dream Cup Sub 16 se jugará hasta el domingo 7 de junio en Fukushima, Japón, en la J-Village y la Selección Argentina enfrentará el viernes a Costa de Marfil (a las 0 hora argentina) y el domingo a Japón (a las 2) para completar la disputa de este certamen amistoso.

Una particularidad es que los encuentros no pueden terminar empatados, y la definición de los mismos en caso de paridad luego del tiempo reglamentario se hace a través de la definición por penales.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar