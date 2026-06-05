River no descansa y Pablo Longoria toma decisiones fuertes respecto de la reestructuración del plantel

River no descansa en el parate entre el Torneo Apertura y el Clausura provocado por el Mundial y comenzó la reestructuración de su plantel de Primera División, así como también en la dirección deportiva.
River no descansa en el parate entre el Torneo Apertura y el Clausura provocado por el Mundial y comenzó la reestructuración de su plantel
River no descansa en el parate entre el Torneo Apertura y el Clausura provocado por el Mundial y comenzó la reestructuración de su plantel de Primera División, así como también en la dirección deportiva.
El director deportivo Pablo Longoria pasó la escoba en el plantel profesional y como había prometido el presidente del club Millonario, Stefano Di Carlo, en días anteriores, el conjunto millonario se encuentra de cara a una gran reestructuración para conformar un plantel renovado, que satisfaga los gustos del entrenador Eduardo “Chacho” Coudet y vuelva a ser campeón.
Sin títulos en los ocho meses que lleva como presidente (River no es campeón desde la Supercopa Argentina de marzo de 2024, con Martín Demichelis como entrenador) Di Carlo comenzó a encarar una renovación en todos los frentes.
Con un único refuerzo confirmado hasta el momento, el defensor campeón del Mundo Nicolás Otamendi, negociaciones avanzadas por Ángel Correa y la llegada del entrenador Ariel Broggi al cuerpo técnico, desde la dirigencia del club se decidió que Leonardo Ponzio deje el cargo de secretario técnico del club y pase a hacerse cargo del área de formación de futbolistas.
Paulo Díaz, Giuliano Galoppo y Maximiliano Salas: se les informó que no serán tenidos en cuenta, por lo que deben buscar club.
Kevin Castaño: se podría sumar al grupo de los que no seguirán después de su participación en el Mundial.
Germán Pezzella: de mal regreso tras una rotura de ligamentos, no seguiría en las condiciones actuales, por lo que deberán negociar un nuevo contrato o la rescisión del mismo.
Franco Armani: el experimentado arquero, relegado tras la gran irrupción de Santiago Beltrán, también podría negociar una salida.
Fabricio Bustos: otro que corre desde atrás.
Santiago Lencina e Ian Subiabre: se evaluaran ofertas.
Maximiliano Meza: se le exigió una buena pretemporada en su recuperación tras una rotura de ligamentos, o su contrato, que vence en diciembre, no será renovado.
Juanfer Quintero y Kendry Páez: otros que se evaluará su situación después del Mundial.
Matías Galarza Fonda: River buscará volver a desprenderse del paraguayo que volverá del préstamo en el Atlanta United estadounidense.
Lautaro Rivero y Facundo Colidio: se intentará conseguir buenas ventas por ambos