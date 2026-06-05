Alexander Zverev está a solo un paso de obtener su primer Grand Slam en Roland Garros

El primer set fue muy parejo, con ambos jugadores manteniendo sus respectivos turnos de servicio. Incluso Mensik pudo haber sido el primero en tomar ventaja, ya que tuvo tres chances de quiebre para ponerse 5-3. Sin embargo, el alemán demostró mucha actitud para recuperarse y además pudo quebrar el servicio de su oponente, para luego cerrar el set con su saque.

Visiblemente afectado por las oportunidades que desperdició y por un dolor de cuello que le impedía explotar al máximo su saque, Mensik mostró una pobre versión en el segundo set y Zverev no tuvo problemas para imponerse por 6-2.

En la tercera manga Mensik levantó bastante y pudo conseguir un sólido 6-3 para descontar, pero en el cuarto parcial Zverev quebró de entrada y le alcanzó con mantener sus siguientes turnos de servicio para quedarse con la victoria y el boleto a la final que se jugará este domingo 7 a las 11 hora argentina (TV por ESPN y Disney Plus).

"Todavía tengo un partido que jugar el domingo y eso es lo que estoy aquí para hacer, eso es en lo que me estoy enfocando. Quiero jugar el mejor partido posible y solo concentrarme en eso." (Alexander Zverev) "Todavía tengo un partido que jugar el domingo y eso es lo que estoy aquí para hacer, eso es en lo que me estoy enfocando. Quiero jugar el mejor partido posible y solo concentrarme en eso." (Alexander Zverev)

Alexander Zverev ante su cuarta final de Grand Slam, la segunda en Roland Garros

De esta manera, Zverev, de 1,98m. de altura, se mantiene firme en búsqueda de su primer título de Grand Slam en la que se presenta como su gran oportunidad gracias a la baja del español Carlos Alcaraz y a la temprana eliminación del italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner.

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La de este domingo será la cuarta final en un Grand Slam para Zverev, luego de sus derrotas en los partidos decisivos del US Open 2020, Roland Garros 2024 y el Abierto de Australia 2025.

Su oponente en la final será el italiano Flavio Cobolli (10) quien avanzó sin jugar porque su compatriota Matteo Arnaldi no pudo presentarse a jugar la semifinal de este viernes tras haber contraído un virus.

Aunque está 3 a 1 abajo en el historial, Cobolli le ganó este año en la semifinal Múnich al teutón que ya fue campeón olímpico (2021), ganó dos veces el Masters (2018 y 2021) y otros 7 torneos Masters 1000.