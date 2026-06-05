Buscan unificar las reglas de construcción en Mendoza y acelerar los plazos de las inspecciones

Según el funcionario, esta situación obliga a arquitectos, ingenieros y constructores a adaptarse a requisitos distintos cada vez que presentan un proyecto en otro departamento.

El nuevo código busca establecer parámetros mínimos comunes para aspectos arquitectónicos, eléctricos y sanitarios, además de incorporar criterios de habitabilidad, accesibilidad universal, sustentabilidad ambiental, eficiencia energética y prevención de riesgos.

La propuesta también contempla exigencias relacionadas con incendios, instalaciones y construcción antisísmica, un aspecto considerado clave en Mendoza.

marité Badui en Diputados La subsecretaria Infraestructura, Marité Badui, concurrió a Diputados para explicar de qué se trata el nuevo proyecto de código de construcción unificado. Prensa Diputados

Qué pasará con las inspecciones municipales

Uno de los cambios que más interés genera en el sector de la construcción está relacionado con las inspecciones obligatorias que realizan los municipios durante la ejecución de las obras.

Matías Dalla Torre señaló que actualmente existen casos en los que los trabajos deben detenerse durante varios días hasta la llegada de un inspector municipal, ya que avanzar sin esa autorización puede derivar en sanciones.

El proyecto establece que, si dentro de las 24 horas posteriores al pedido el municipio no informa cuándo realizará la inspección, la obra podrá continuar bajo la responsabilidad del profesional a cargo.

En qué aspectos de la construcción seguirán decidiendo los municipios

Aunque los criterios de construcción se unifiquen, los municipios conservarán atribuciones claves en cuanto al control de las obras y la planificación urbana.

Según explicó Dalla Torre, las comunas seguirán ejerciendo el control edilicio, otorgando habilitaciones, cobrando tasas y derechos de construcción y aplicando multas cuando corresponda. También serán responsables de fiscalizar las obras, aun cuando el nuevo código establezca plazos para las inspecciones.

La iniciativa tampoco modifica las normas urbanísticas que hoy son competencia exclusiva de cada municipio. Entre ellas se encuentran la zonificación, los usos permitidos del suelo, las alturas máximas de los edificios y otros indicadores que determinan qué tipo de desarrollo puede realizarse en cada zona.

Una mesa técnica para nuevos sistemas constructivos

El proyecto también prevé la creación de una Mesa de Trabajo Técnica Provincial que tendrá la función de analizar y validar nuevos materiales y sistemas constructivos.

La idea es evitar que empresas y desarrolladores deban iniciar trámites por separado en cada municipio cuando aparezcan nuevas tecnologías o métodos de construcción.

Según explicó Dalla Torre, si un sistema cuenta con las certificaciones y controles correspondientes, la mesa podrá establecer criterios comunes para todos los municipios que adhieran al código.

La propuesta comenzó a elaborarse en 2024 con participación de equipos técnicos municipales, especialistas del Conicet, la UNCuyo y representantes de los colegios profesionales. Ahora continuará siendo analizada por las comisiones legislativas antes de llegar al recinto.