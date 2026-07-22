Una familia construye su casa sin ladrillos ni cemento: así es la vivienda hecha con bolsas de tierra

Cuando se habla de la construcción de una casa, generalmente se piensa en grandes cantidades de acero, hormigón y ladrillos como los materiales esenciales para levantar una vivienda. Sin embargo, existe una alternativa que propone una forma más sostenible de construir utilizando recursos simples y disponibles en el propio terreno.
La técnica reemplaza materiales tradicionales y maquinaria pesada por tierra común, sacos resistentes y herramientas básicas. Su objetivo es transformar un suelo suelto, que por sí solo no tiene capacidad estructural, en una construcción firme, resistente y con menor impacto ambiental.
Una casa sin cemento ni ladrillos: el método de construcción con tierra
El proceso de construcción de esta vivienda que realizó esta familia comenzó con el llenado de bolsas alargadas con la misma tierra del terreno. Luego, estas se colocan en hileras sucesivas y cada capa es compactada con un apisonador manual para eliminar el aire acumulado, aumentar la densidad y otorgar mayor estabilidad a la estructura de la casa.
Una vez que concluyeron las paredes de la casa, para reforzar la construcción, se incorporan alambres metálicos tensados entre las filas de sacos compactados, una técnica que busca cumplir una función similar a la de las vigas utilizadas en los sistemas constructivos tradicionales.
Casa: construyen hogar de tierra sin ladrillos ni cemento
La construcción requiere constancia y precisión. El procedimiento de llenar, colocar, compactar y tensar los sacos se repite de manera sistemática durante meses hasta completar la estructura. En el caso de puertas y ventanas, los marcos de madera se instalan antes de alcanzar la altura final y luego se compactan las bolsas alrededor para integrarlos a la vivienda.
La técnica de arquitectura habitacional utilizada por la familia fue desarrollada por el arquitecto iraní Nader Khalili a finales de la década de 1970. Tras años dedicado al diseño de rascacielos convencionales, buscó una alternativa inspirada en las antiguas construcciones del desierto de su país natal, donde la tierra era uno de los principales recursos disponibles. Fue así como la familia de Casey Youngblood, un creador de contenido y constructor estadounidense, logró edificar una vivienda.
En pocas palabras
- Construcción sostenible: Una familia edificó su casa apilando y compactando bolsas de tierra, evitando el uso de ladrillos y cemento.
- Método innovador: La técnica consiste en llenar bolsas con tierra, colocarlas en hileras, compactarlas y unirlas con alambres tensados, similar a vigas tradicionales.
- Técnica ancestral: El método se inspira en construcciones del desierto y fue desarrollado por el arquitecto Nader Khalili.