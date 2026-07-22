Una familia construye su casa sin ladrillos ni cemento: así es la vivienda hecha con bolsas de tierra

Una vez que concluyeron las paredes de la casa, para reforzar la construcción, se incorporan alambres metálicos tensados entre las filas de sacos compactados, una técnica que busca cumplir una función similar a la de las vigas utilizadas en los sistemas constructivos tradicionales.

Casa: construyen hogar de tierra sin ladrillos ni cemento

La construcción requiere constancia y precisión. El procedimiento de llenar, colocar, compactar y tensar los sacos se repite de manera sistemática durante meses hasta completar la estructura. En el caso de puertas y ventanas, los marcos de madera se instalan antes de alcanzar la altura final y luego se compactan las bolsas alrededor para integrarlos a la vivienda.

La técnica de arquitectura habitacional utilizada por la familia fue desarrollada por el arquitecto iraní Nader Khalili a finales de la década de 1970. Tras años dedicado al diseño de rascacielos convencionales, buscó una alternativa inspirada en las antiguas construcciones del desierto de su país natal, donde la tierra era uno de los principales recursos disponibles. Fue así como la familia de Casey Youngblood, un creador de contenido y constructor estadounidense, logró edificar una vivienda.