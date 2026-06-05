El trucazo que uso para limpiar mis discos de vinilo y que no le queden rayones

Alcohol

Agua destilada

Pulverizador

Paño de microfibra

Toalla

Vinilos Hay que cuidar los discos de vinilo del polvo y de los rayones. Canva

El paso a paso es muy sencillo, ya que tienes que colocar en un recipiente una parte de alcohol por 10 de agua destilada. A continuación, coloca el disco sobre una toalla y esparce la solución formada a una distancia considerada. La idea no es empapar el vinilo, sino dejarlo apenas húmedo.

El próximo paso será secar el vinilo y retirar los restos del preparado especial con un paño de microfibra. Hazlo con cuidado para no rayarlo y para no dejarlo húmedo. Si percibes que el disco tiene mucha suciedad, puedes volver a repetir los pasos una vez más. Y listo, ahora solo queda probar el vinilo y escuchar con atención para percibir si está rayado o si se traba en alguna parte.

¿Cómo cuidar correctamente un disco de vinilo?

Uno de los principales errores al momento de manipular un vinilo es la forma en cómo lo agarramos. El vinilo se agarra únicamente por los bordes y por la etiqueta central. Nunca se deben tocar los surcos con las manos desnudas.

Por otro lado, te aconsejo reemplazar las fundas de papel originales (que largan pelusa y rayan el disco al sacarlo) por fundas antiestáticas de polietileno o arroz. También puedes proteger la tapa de cartón del desgaste y la humedad usando fundas plásticas exteriores transparentes.

Finalmente, los vinilos se guardan siempre parados, como libros en una biblioteca. Nunca los apiles uno arriba del otro (en horizontal), ya que el peso aplastará los surcos y doblará los discos de abajo.