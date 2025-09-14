Cómo limpiar correctamente un disco de vinilo antes de ponerlo en el tocadiscos

Discos de vinilo Los discos de vinilo no deben limpiarse con productos químicos.

Para limpiar tus discos de vinilo, lo mejor es usar un paño de microfibra para eliminar el polvo y la estática del disco. A continuación, humedece un paño de microfibra limpio (preferiblemente con agua destilada) y frota ligeramente la superficie del disco con movimientos circulares, pero evitando llegar al medio del disco (la cual suele tener un papel con datos del disco).

Otra opción es crear una fórmula que contenga ¾ partes de agua destilada, ¼ parte de alcohol isopropílico (disponible en farmacias; cuidado con dónde se guarda, es muy inflamable) y un par de gotitas de un jabón neutro. El método de aplicación es el mismo de la opción anterior, siempre con un paño de microfibra.

No se aconseja usar agua de la canilla, ya que la misma puede contener sarro, cal y otros elementos que luego dañen y rayen el disco de vinilo.

¿Cómo guardar y almacenar correctamente los discos de vinilo?