Cómo limpiar correctamente un disco de vinilo antes de ponerlo en el tocadiscos

Gracias a este truco podrás aprender a limpiar correctamente los discos de vinilo, y evitar rayones o roturas

Paula Alonso
Paula Alonso
Aprendé a limpiar los discos de vinilo para no rayarlos ni dañarlos

Los discos de vinilo se han convertido en objetos de colección, pero también son el pasatiempo de muchos jóvenes que se están acercando a la música de una manera diferente.

Sin embargo, pocos saben que los vinilos necesitan de ciertos cuidados específicos que pueden mejorar o mantener el sonido intacto. Si aplicas en ellos ingredientes o productos erróneos, puedes causar rayones o roturas.

¿Cómo limpiar correctamente un disco de vinilo?

Si bien en internet y en algunas tiendas de música se pueden conseguir kits de limpieza para vinilos, los mismos no siempre suelen ser económicos.

Para limpiar tus discos de vinilo, lo mejor es usar un paño de microfibra para eliminar el polvo y la estática del disco. A continuación, humedece un paño de microfibra limpio (preferiblemente con agua destilada) y frota ligeramente la superficie del disco con movimientos circulares, pero evitando llegar al medio del disco (la cual suele tener un papel con datos del disco).

Otra opción es crear una fórmula que contenga ¾ partes de agua destilada, ¼ parte de alcohol isopropílico (disponible en farmacias; cuidado con dónde se guarda, es muy inflamable) y un par de gotitas de un jabón neutro. El método de aplicación es el mismo de la opción anterior, siempre con un paño de microfibra.

No se aconseja usar agua de la canilla, ya que la misma puede contener sarro, cal y otros elementos que luego dañen y rayen el disco de vinilo.

¿Cómo guardar y almacenar correctamente los discos de vinilo?

  • El almacenamiento siempre debe ser vertical. Caso contrario, si lo haces de forma horizontal, es probable que el disco que quede abajo termine soportando mucho peso.
  • El ambiente debe estar libre de humedad.
  • Puedes usar una funda de plástico para proteger la portada y una funda antiestática interior protegiendo el disco.
  • Evita tocar la superficie del disco con los dedos.

