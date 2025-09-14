Cómo limpiar correctamente un disco de vinilo antes de ponerlo en el tocadiscos

Los discos de vinilo se han convertido en objetos de colección, pero también son el pasatiempo de muchos jóvenes que se están acercando a la música de una manera diferente.
Sin embargo, pocos saben que los vinilos necesitan de ciertos cuidados específicos que pueden mejorar o mantener el sonido intacto. Si aplicas en ellos ingredientes o productos erróneos, puedes causar rayones o roturas.
Si bien en internet y en algunas tiendas de música se pueden conseguir kits de limpieza para vinilos, los mismos no siempre suelen ser económicos.
Para limpiar tus discos de vinilo, lo mejor es usar un paño de microfibra para eliminar el polvo y la estática del disco. A continuación, humedece un paño de microfibra limpio (preferiblemente con agua destilada) y frota ligeramente la superficie del disco con movimientos circulares, pero evitando llegar al medio del disco (la cual suele tener un papel con datos del disco).
Otra opción es crear una fórmula que contenga ¾ partes de agua destilada, ¼ parte de alcohol isopropílico (disponible en farmacias; cuidado con dónde se guarda, es muy inflamable) y un par de gotitas de un jabón neutro. El método de aplicación es el mismo de la opción anterior, siempre con un paño de microfibra.
No se aconseja usar agua de la canilla, ya que la misma puede contener sarro, cal y otros elementos que luego dañen y rayen el disco de vinilo.