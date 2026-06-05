Tienen su figurita Panini, pero se quedaron sin Mundial: 5 estrellas que lo mirarán por TV

Panini - Mastantuono Panini involucró a Mastantuono.

Tienen su figurita Panini, pero se quedaron sin Mundial

Franco Mastantuono

El argentino de 18 años llegó al Real Madrid tras un traspaso histórico, pero aunque alternó titularidades e ingresos desde el banco de suplentes no logró asentarse en la Casa Blanca.

Figurita Franco Mastantuono La figurita Panini de Mastantuono.

Fue por eso que Scaloni decidió sacarlo de la lista definitiva cuando todo parecía que tendría su lugar en el Mundial teniendo en cuenta que fue parte de las últimas convocatorias de la Selección argentina y hasta utilizó la 10 ante la ausencia de Lionel Messi.

Cole Palmer (Inglaterra)

La ausencia de Cole Palmer en el Mundial se debe principalmente a un notable bajón de rendimiento e irregularidad con el Chelsea durante la temporada 2025-26, donde sus estadísticas goleadoras y de asistencias fueron considerablemente más discretas que en años anteriores.

Figurita Cole Palmer La figu Panini del inglés del Chelsea.

A este bajón futbolístico se le sumaron constantes molestias físicas que arrastró a lo largo de la campaña, las cuales le impidieron mantener un ritmo competitivo óptimo y encendieron las alarmas sobre su estado de forma para un torneo de máxima exigencia.

Eduardo Camavinga (Francia)

La ausencia de Eduardo Camavinga en la lista definitiva de Francia para el Mundial de 2026 se debe principalmente a una temporada complicada e irregular con el Real Madrid. El seleccionador galo, Didier Deschamps, justificó su decisión explicando que el centrocampista atravesó un año futbolístico difícil en el que no logró rendir al nivel de su verdadero potencial.

Figurita Eduardo Camavinga El francés tuvo su figurita Panini.

A este bajón en su juego se le sumaron recurrentes problemas físicos y lesiones a lo largo de la campaña 2025-26, factores que le restaron continuidad y encendieron las alarmas sobre su estado de forma idóneo para una competencia de máxima exigencia.

Nahitan Nández (Uruguay)

La ausencia de Nahitan Nández en la lista definitiva de la Selección de Uruguay para el Mundial de 2026 se debió a una decisión estrictamente táctica y deportiva de su entrenador, Marcelo Bielsa.

Figurita Nahitan Nández Panini lo eligió, pero Bielsa no.

A pesar de los rumores iniciales que apuntaban a supuestos motivos extrafutbolísticos o problemas internos, el propio director técnico argentino desmintió tajantemente cualquier conflicto personal con el jugador. Bielsa reconoció públicamente el buen nivel del "Vikingo" durante su temporada en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita y su gran peso en el proceso (llegando a catalogarlo como el mejor de la Celeste en la Copa América pasada), aclarando que su exclusión fue el resultado de un análisis netamente futbolístico y de rendimiento.

Phil Foden (Inglaterra)

Thomas Tuchel, director técnico alemán que comanda Inglaterra, justificó la exclusión del jugador del Manchester City bajo una estricta filosofía futbolística que priorizó la química de equipo, la energía y la conexión colectiva por encima de las individualidades o el renombre de las estrellas.

Phil Foden Está en Panini, pero no con su selección.

Tuchel explicó públicamente que en el fútbol internacional los campeonatos se ganan mediante la cohesión de un bloque sólidamente acoplado, argumentando que asumió el costo de tomar decisiones "duras y difíciles" para moldear un plantel que respondiera exactamente a su visión táctica inmediata.