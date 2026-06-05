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"El último tango" de Lionel Messi: así serán los botines del capitán de la Selección argentina en su último Mundial

Lionel Messi presentó los botines que se usará en su última participación en Mundiales

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Messu presentó los botines que usará en su último Mundial.

Messu presentó los botines que usará en su último Mundial.

"El último tango" es el título que le puso Lionel Messi a la presentación de los botines que usará en su última Copa del Mundo. Ni más, ni menos. El capitán de la Selección argentina mostró el calzado que lucirá en su sexta y última participación en este certamen.

Con una galería de fotos en sus red social Instagram, Lionel Messi dio a conocer los botines que lo acompañarán en su Last Dance en una Copa del Mundo: su última participación en la máxima cita del fútbol mundial, a sus ya casi 39 años de edad, con la Selección argentina.

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Los botines que usar&aacute; Lionel Messi en su &uacute;ltima participaci&oacute;n en una Copa del Mundo.

Los botines que usará Lionel Messi en su última participación en una Copa del Mundo.

"El último tango", en los botines de Lionel Messi

Con un compilado de fotos de viejas y actuales épocas con la Selección argentina, Lionel Messi dio a conocer el calzado que usará en su última Copa del Mundo. Los botines lucen un diseño futurista, con destellos de pasado. Son mayormente blancos con detalles celestes y dorados.

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"20 años después del primer baile. Una sexta Copa Mundial de la FIFA. Listos para El último tango", escribió Lionel Messi en el posteo con las imágenes de los botines diseñados por la marca de las tres tiras.

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El debut de Lionel Messi con la Mayor de la Selección argentina se dio un 17 de agosto de 2005, en un amistoso contra Hungría. En Mundiales, el 10 debutó en la edición de Alemania 2006, con 18 años. Veinte años de vigencia después, un campeonato del mundo, dos Copas Américas, una Finalissima, una medalla en los Juegos Olímpicos y una Copa del Mundo Sub-20, el capitán de la Selección argentina bajará el telón de su participación en Mundiales ya consagrado como toda una leyenda.

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