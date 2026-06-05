"El último tango" de Lionel Messi: así serán los botines del capitán de la Selección argentina en su último Mundial

"El último tango", en los botines de Lionel Messi

Con un compilado de fotos de viejas y actuales épocas con la Selección argentina, Lionel Messi dio a conocer el calzado que usará en su última Copa del Mundo. Los botines lucen un diseño futurista, con destellos de pasado. Son mayormente blancos con detalles celestes y dorados.

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"20 años después del primer baile. Una sexta Copa Mundial de la FIFA. Listos para El último tango", escribió Lionel Messi en el posteo con las imágenes de los botines diseñados por la marca de las tres tiras.

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El debut de Lionel Messi con la Mayor de la Selección argentina se dio un 17 de agosto de 2005, en un amistoso contra Hungría. En Mundiales, el 10 debutó en la edición de Alemania 2006, con 18 años. Veinte años de vigencia después, un campeonato del mundo, dos Copas Américas, una Finalissima, una medalla en los Juegos Olímpicos y una Copa del Mundo Sub-20, el capitán de la Selección argentina bajará el telón de su participación en Mundiales ya consagrado como toda una leyenda.