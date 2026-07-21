Lionel Messi fue el mejor jugador del Mundial 2026 según la prensa internacional: el top 10 de los más votados

El Top 10 del Mundial 2026 según AIPS

1) Lionel Messi Argentina 1.179 puntos (301 votos)

2) Kylian Mbappé Francia 717 (245)

3) Jude Bellingham Inglaterra 470 (168)

4) Erling Haaland Noruega 460 (180)

5) Lamine Yamal España 304 (106)

6) Rodri España 285 (85)

7) Vozinha Cabo Verde 189 (71)

8) Harry Kane Inglaterra 130 (56)

9) Mikel Oyarzabal España 118 (46)

10) Michael Olise Francia 91 (37)

Los otros futbolistas que recibieron votos fueron Achraf Hakimi (Marruecos), Ousmane Dembele (Francia), Mohamed Salah (Egipto), Ayyoub Bouaddi (Marruecos), Amad Diallo (Costa de Marfil), Julián Quiñones (México), Martin Odegaard (Noruega), Orlando Gill (Paraguay). Breel Embolo (Suiza) y Romelu Lukaku (Bélgica).

El Mundial 2026 de Messi

Con 8 goles y 4 asistencias a lo largo de los 8 partidos disputados, Messi cargó con la ilusión argentina en un torneo agotador repleto de prórrogas y definiciones épicas.

Pese a la caída 1-0 ante España en la final Messi dejó su marca y se despidió de los mundiales con 21 goles y los récords históricos de asistencias (12), partidos jugados (34), triunfos (23) y encuentros de fase de eliminación directa (17) en la historia de la competencia.