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Lionel Messi fue el mejor jugador del Mundial 2026 según la prensa internacional: el top 10 de los más votados

A pesar de la caída en la final ante España, Lionel Messi arrasó en la votación de la AIPS y se quedó con el premio al MVP del Mundial 2026.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Messi fue el más votado.

Messi fue el más votado.

La herida por la final todavía está abierta, pero el reconocimiento hacia Lionel Andrés Messi es unánime y una votación global organizada por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS) consagró al capitán de la Selección Argentina como el Mejor Jugador del Mundial 2026.

A los 39 años y disputando su sexto Mundial —un récord histórico—, el rosarino acumuló 1.179 puntos y aplastó en la elección a Kylian Mbappé (717) y Jude Bellingham (470), segundo y tercero, ratificando que su vigencia trasciende cualquier resultado.

Messi fue el mejor del Mundial según AIPS.

Messi fue el mejor del Mundial según AIPS.

En la elección participaron 472 periodistas deportivos de 121 países adheridos a AIPS y cada uno debió elegir un top 3 (otorgando 5, 3 y 1 punto respectivamente).

El Top 10 del Mundial 2026 según AIPS

  • 1) Lionel Messi Argentina 1.179 puntos (301 votos)
  • 2) Kylian Mbappé Francia 717 (245)
  • 3) Jude Bellingham Inglaterra 470 (168)
  • 4) Erling Haaland Noruega 460 (180)
  • 5) Lamine Yamal España 304 (106)
  • 6) Rodri España 285 (85)
  • 7) Vozinha Cabo Verde 189 (71)
  • 8) Harry Kane Inglaterra 130 (56)
  • 9) Mikel Oyarzabal España 118 (46)
  • 10) Michael Olise Francia 91 (37)

Los otros futbolistas que recibieron votos fueron Achraf Hakimi (Marruecos), Ousmane Dembele (Francia), Mohamed Salah (Egipto), Ayyoub Bouaddi (Marruecos), Amad Diallo (Costa de Marfil), Julián Quiñones (México), Martin Odegaard (Noruega), Orlando Gill (Paraguay). Breel Embolo (Suiza) y Romelu Lukaku (Bélgica).

El Mundial 2026 de Messi

Con 8 goles y 4 asistencias a lo largo de los 8 partidos disputados, Messi cargó con la ilusión argentina en un torneo agotador repleto de prórrogas y definiciones épicas.

Pese a la caída 1-0 ante España en la final Messi dejó su marca y se despidió de los mundiales con 21 goles y los récords históricos de asistencias (12), partidos jugados (34), triunfos (23) y encuentros de fase de eliminación directa (17) en la historia de la competencia.

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