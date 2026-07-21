Inicio Ovación Mundial Selección argentina
Rumbo al Mundial 2030

La razón por la que la Selección argentina disputará las Eliminatorias estando ya clasificada

Pese a tener asegurado su boleto como una de las sedes inaugurales del certamen centenario, la Selección argentina afrontará las Eliminatorias de manera normal

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina ya tiene su plaza asegurada.

La Selección argentina ya tiene su plaza asegurada.

La organización de la Copa del Mundo 2030 presenta una configuración inédita, combinando sedes en múltiples continentes para conmemorar los cien años de la máxima competencia deportiva. En este escenario, la Selección argentina se encuentra en una situación administrativa de privilegio al contar con la presencia garantizada antes que comiencen a disputarse los cruces regionales.

La próxima edición del Mundial se disputará en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos, siendo la primera con sedes repartidas en tres continentes; además, como anfitriones, los seis países ya tienen garantizada su participación.

Con la mirada al frente: la Selecci&oacute;n argentina ya tiene el boleto al pr&oacute;ximo Mundial.

Con la mirada al frente: la Selección argentina ya tiene el boleto al próximo Mundial.

La Selección argentina ya está clasificada al próximo Mundial

La determinación de las autoridades internacionales contempló que el territorio nacional, junto con Uruguay y Paraguay, albergue los encuentros inaugurales de la cita ecuménica. Esta condición de organizador de la jornada conmemorativa le otorga automáticamente al país la plaza para disputar el torneo, sin depender cuántos puntos logre acumular en las Eliminatorias.

A pesar de tener el boleto garantizado desde la ratificación oficial de las sedes, la confederación continental resolvió sostener la estructura tradicional del certamen clasificatorio. El formato de todos contra todos exige que la totalidad de los diez países miembros de la CONMEBOL integren el calendario de partidos para no romper la equidad ni alterar el número de fechas estipuladas.

De esta manera, los partidos disputados por el seleccionado nacional funcionan como compromisos oficiales dentro del cronograma reservado por la FIFA. El esquema permite que las naciones que ostentan el pasaje previo cumplan con los partidos programados sin distorsionar el sistema de competencia del resto de los países que buscan su cupo.

Además de los tres equipos ya clasificados, los miembros de la CONMEBOL lucharán por tres cupos y medio, tres de ellos directos y uno para el repechaje internacional.

La Selecci&oacute;n argentina quiere volver a su jugar frente a su gente.

La Selección argentina quiere volver a su jugar frente a su gente.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina

Todavía no se dio a conocer el calendario de las Eliminatorias de la Selección argentina como tampoco quiénes serán los amistosos que se desarrollarán en la Fecha FIFA entre el lunes 21 de septiembre y el viernes 6 de octubre.

También existe la posibilidad de disputar un partido "homenaje" y de "reencuentro", para que el actual plantel del combinado nacional pueda disputar un partido amistoso frente a su gente y la sede que aparece como favorita es el Monumental.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas