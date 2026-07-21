La razón por la que la Selección argentina disputará las Eliminatorias estando ya clasificada

A pesar de tener el boleto garantizado desde la ratificación oficial de las sedes, la confederación continental resolvió sostener la estructura tradicional del certamen clasificatorio. El formato de todos contra todos exige que la totalidad de los diez países miembros de la CONMEBOL integren el calendario de partidos para no romper la equidad ni alterar el número de fechas estipuladas.

De esta manera, los partidos disputados por el seleccionado nacional funcionan como compromisos oficiales dentro del cronograma reservado por la FIFA. El esquema permite que las naciones que ostentan el pasaje previo cumplan con los partidos programados sin distorsionar el sistema de competencia del resto de los países que buscan su cupo.

Además de los tres equipos ya clasificados, los miembros de la CONMEBOL lucharán por tres cupos y medio, tres de ellos directos y uno para el repechaje internacional.

La Selección argentina quiere volver a su jugar frente a su gente. Foto: Gentileza Municipalidad de San Rafael

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina

Todavía no se dio a conocer el calendario de las Eliminatorias de la Selección argentina como tampoco quiénes serán los amistosos que se desarrollarán en la Fecha FIFA entre el lunes 21 de septiembre y el viernes 6 de octubre.

También existe la posibilidad de disputar un partido "homenaje" y de "reencuentro", para que el actual plantel del combinado nacional pueda disputar un partido amistoso frente a su gente y la sede que aparece como favorita es el Monumental.