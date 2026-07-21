Las 5 teorías conspirativas más insólitas sobre la derrota de la Selección argentina vs. España

Según esta versión, la presencia del presidente de la FIFA en Nueva Jersey no hizo más que reavivar los rumores sobre un pacto tácito para no permitir un bicampeonato sudamericano.

El arbitraje de Slavko Vincic.

La controvertida designación del juez esloveno levantó sospechas desde el primer momento. La apresurada expulsión de Enzo Fernández y el criterio dispar para sancionar las faltas alimentaron la hipótesis de que el colegiado llegó a la final con la consigna de inclinar la cancha en las jugadas divididas a favor del conjunto europeo.

El árbitro sancionó todas las finitas en contra de la Selección argentina.

La reelección de Infantino y la amenaza de la candidatura polaca.

Una de las hipótesis más complejas que circuló tras la final señala que el resultado fue una moneda de cambio dentro de la política de la FIFA. Gianni Infantino, obsesionado con garantizar su reelección al frente del organismo, se habría visto acorralado por el crecimiento de Dariusz Mioduski, el polaco de 62 años y propietario y presidente del Legia Varsovia que tiene un fuerte respaldo en el continente europeo.

Para neutralizar la influencia de su rival y asegurar los votos clave de la UEFA en las próximas elecciones, el mandamás del fútbol mundial habría necesitado complacer al bloque europeo con el coronamiento de España, sacrificando las aspiraciones de la Albiceleste.

La Selección argentina habría pagado caro el temor de Gianni Infantino frente a Dariusz Mioduski.

El temor a la bandera de Malvinas y una sanción ejemplar de la FIFA.

Esta hipótesis de tinte geopolítico sostiene que en las horas previas a la final circuló una fuerte advertencia institucional sobre el uso de símbolos considerados políticos. Exhibir la bandera de Malvinas durante los festejos podía suponer una sanción disciplinaria sin precedentes para la AFA.

Ante el riesgo inminente de que una consagración en suelo estadounidense derivara en una manifestación de alto impacto diplomático a escala global, desde los despachos internacionales se habría preferido evitar el escenario bloqueando el título de la Albiceleste.

La disparatada hipótesis de la pelota teledirigida.

Entre las versiones más insólitas que circularon, cobró fuerza la idea de que el balón oficial contaba con un microchip de última generación capaz de alterar su trayectoria en tiempo real.

Según este disparatado relato, la pelota habría sido manipulada por control remoto desde la cabina técnica para acelerar el rodamiento en los pases de España y desviar los remates o complicar los controles de los futbolistas argentinos en las jugadas clave.