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Dos goles de la Selección argentina entre los mejores del Mundial 2026: cómo y dónde votarlos

Dos goles de la Selección argentina, marcados por Lionel Messi y Julián Álvarez, figuran entre los 12 tantos nominados por la FIFA para ser elegido como el mejor del Mundial 2026.

Por UNO
Julián hizo un golazo ante Suiza.

Julián hizo un golazo ante Suiza.

Dos goles de la Selección argentina, marcados por Lionel Messi y Julián Álvarez, figuran entre los 12 tantos nominados por la FIFA para ser elegido como el mejor del Mundial 2026.

El primer gol de Messi es uno de los mejores del Mundial 2026.

El primer gol de Messi es uno de los mejores del Mundial 2026.

La votación ya está abierta en el sitio oficial de la FIFA y entre los 308 goles marcados durante los 104 partidos de la competencia se eligió a una docena para que los usuarios elijan al mejor hasta el próximo lunes 27 de julio.

El primero de los 3 goles de Messi contra Argelia, en el debut, y el de Julián frente a Suiza en los cuartos de final fueron elegidos en una nómina que también incluye dos tantos contra la Selección argentina: el de Ferran Torres para España en la final y el de Sidny Lopes Cabral para Cabo Verde en los 16avos de final.

Los 12 goles nominados por la FIFA

  • Kerim Alajbegovic (Bosnia - Herzegovina) vs Qatar
  • Julian Álvarez (Argentina) vs Suiza
  • Jude Bellingham (Inglaterra) vs Francia
  • Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde) vs Argentina
  • Erling Haaland (Noruega) vs Brasil
  • Wilson Isidor (Haití) vs Marruecos
  • Elijah Just (Nueva Zelanda) vs Irán
  • Daizen Maeda (Japón) vs Suecia
  • Kylian Mbappé (Francia) vs Senegal
  • Lionel Messi (Argentina) vs Argelia
  • Eldor Shomurodov (Uzbekistán) vs RD Congo
  • Ferran Torres (España) vs Argentina

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