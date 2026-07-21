Dos goles de la Selección argentina entre los mejores del Mundial 2026: cómo y dónde votarlos

Dos goles de la Selección argentina, marcados por Lionel Messi y Julián Álvarez, figuran entre los 12 tantos nominados por la FIFA para ser elegido como el mejor del Mundial 2026.
Dos goles de la Selección argentina, marcados por Lionel Messi y Julián Álvarez, figuran entre los 12 tantos nominados por la FIFA para ser elegido como el mejor del Mundial 2026.
Dos goles de la Selección argentina, marcados por Lionel Messi y Julián Álvarez, figuran entre los 12 tantos nominados por la FIFA para ser elegido como el mejor del Mundial 2026.
La votación ya está abierta en el sitio oficial de la FIFA y entre los 308 goles marcados durante los 104 partidos de la competencia se eligió a una docena para que los usuarios elijan al mejor hasta el próximo lunes 27 de julio.
El primero de los 3 goles de Messi contra Argelia, en el debut, y el de Julián frente a Suiza en los cuartos de final fueron elegidos en una nómina que también incluye dos tantos contra la Selección argentina: el de Ferran Torres para España en la final y el de Sidny Lopes Cabral para Cabo Verde en los 16avos de final.