Dos goles de la Selección argentina entre los mejores del Mundial 2026: cómo y dónde votarlos

El primer gol de Messi es uno de los mejores del Mundial 2026.

La votación ya está abierta en el sitio oficial de la FIFA y entre los 308 goles marcados durante los 104 partidos de la competencia se eligió a una docena para que los usuarios elijan al mejor hasta el próximo lunes 27 de julio.

El primero de los 3 goles de Messi contra Argelia, en el debut, y el de Julián frente a Suiza en los cuartos de final fueron elegidos en una nómina que también incluye dos tantos contra la Selección argentina: el de Ferran Torres para España en la final y el de Sidny Lopes Cabral para Cabo Verde en los 16avos de final.