Los 5 jugadores de la Selección argentina nominados para el equipo ideal del Mundial 2026 y cómo votarlos

La FIFA puso en marcha la votación para el 11 ideal del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México y hay 5 jugadores de la Selección argentina que aparecen en el listado.
La FIFA puso en marcha la votación para el 11 ideal del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México y hay 5 jugadores de la Selección argentina nominados
La FIFA puso en marcha la votación para el 11 ideal del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México y hay 5 jugadores de la Selección argentina que aparecen en el listado.
Los jugadores de la “Albiceleste” que tienen chances de quedare en el 11 ideal son el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, los defensores, Cristian Romero y Lisandro Martínez, el mediocampista Enzo Fernández y Lionel Messi.
El “Dibu” tuvo una gran actuación en la final ante España, donde se lució con 11 atajadas, aunque a lo largo de la competición no estuvo en su mejor nivel y recibió ocho goles.
En lo que respecta a los defensores, ambos fueron garantía de confianza en todos los partidos, aunque sufrieron horrores por las desatenciones de Nahuel Molina en el lateral derecho.
De Fernández, por su parte, solo se puede rescatar sus goles a Egipto a Inglaterra ya que en el resto de los partidos jugó en un nivel más bajo del esperado.
Finalmente, Messi emocionó al mundo entero con sus 39 años, debido a que fue la gran figura de la Selección argentina y tuvo un rol fundamental en todos los partidos, anotando ocho goles y entregando cuatro asistencias.
El 11 ideal del Mundial se puede elegir a través del listado que publicó la FIFA en su página oficial.
Arqueros
Defensores
Mediocampistas
Delanteros