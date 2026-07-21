Los 5 jugadores de la Selección argentina nominados para el equipo ideal del Mundial 2026 y cómo votarlos

En lo que respecta a los defensores, ambos fueron garantía de confianza en todos los partidos, aunque sufrieron horrores por las desatenciones de Nahuel Molina en el lateral derecho.

De Fernández, por su parte, solo se puede rescatar sus goles a Egipto a Inglaterra ya que en el resto de los partidos jugó en un nivel más bajo del esperado.

Finalmente, Messi emocionó al mundo entero con sus 39 años, debido a que fue la gran figura de la Selección argentina y tuvo un rol fundamental en todos los partidos, anotando ocho goles y entregando cuatro asistencias.

El 11 ideal del Mundial se puede elegir a través del listado que publicó la FIFA en su página oficial.

Los nominados para el 11 ideal del Mundial 2026

Arqueros

Dibu Martínez (Argentina)

Vozinha (Cabo Verde)

Unai Simón (España)

Jordan Pickford (Inglaterra)

Eloy Room (Curazao)

Defensores

Lisandro Martínez (Argentina)

Nuno Mendes (Portugal)

Marc Cucurella (España)

Virgil Van Dijk (Países Bajos)

Gabriel Magalhães (Brasil)

Cristian Romero (Argentina)

Dayot Upamecano (Francia)

Pedro Porro (España)

Mediocampistas

Jude Bellingham (Inglaterra)

Michael Olise (Francia)

Vinícius (Brasil)

Enzo Fernández (Argentina)

Ousmane Dembélé (Francia)

Luka Modric (Croacia)

Ismael Saibari (Marruecos)

Rodri (España)

Lamine Yamal (España)

Delanteros