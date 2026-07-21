Estados Unidos tomó una decisión terminante con la visa para estudiantes y periodistas

Estados Unidos endurece cada vez más los controles sobre quienes ingresan con una visa.

Restricciones severas

Las directrices prohíben a los alumnos de posgrado modificar sus metas educativas o trasladarse de institución académica sin un permiso previo. Asimismo, la ventana temporal para abandonar el suelo norteamericano luego de finalizar las clases disminuyó a la mitad. Los graduados dispondrán de treinta días en lugar de los sesenta previos.

Fuentes oficiales justificaron la reforma por el fuerte incremento en el flujo de visitantes. Los registros gubernamentales de 2024 contabilizaron más de un millón ochocientas mil admisiones de alumnos extranjeros. Además, el gobierno tramitó quinientas mil autorizaciones de intercambio y más de treinta y siete mil credenciales para prensa durante el mismo período anual.

Analistas en inmigración y antiguos funcionarios públicos cuestionaron la legalidad y la utilidad de las modificaciones. Argumentaron que las trabas burocráticas perjudican el arribo de talentos globales sin ofrecer beneficios reales de control.