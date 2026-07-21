El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estableció límites estrictos al tiempo de estadía para extranjeros que ingresan bajo categorías específicas. La administración de Donald Trump resolvió fijar plazos máximos para ciertos permisos temporales. La medida afectará directamente a quienes viajan para capacitarse o realizar tareas de prensa en el territorio americano.
Estados Unidos tomó una decisión terminante con la visa para estudiantes y periodistas
El gobierno de Estados Unidos redujo el tiempo de permanencia legal para quienes viajan a estudiar o trabajar en prensa
Los nuevos plazos para estar en Estados Unidos
La nueva regulación define un límite de cuatro años para la visa de estudiantes y de intercambio cultural. Por otra parte, los periodistas extranjeros contarán con un permiso máximo de 240 días para realizar sus coberturas. En el caso de los profesionales con nacionalidad china, la validez del documento se reducirá a apenas 90 días.
Anteriormente, ambos grupos gozaban de autorizaciones que duraban todo el tiempo de su formación o de su contrato laboral. Bajo la nueva normativa oficial, los afectados necesitarán tramitar prórrogas formales ante las autoridades correspondientes o salir del país para volver a ingresar si desean prolongar su estancia legal.
Restricciones severas
Las directrices prohíben a los alumnos de posgrado modificar sus metas educativas o trasladarse de institución académica sin un permiso previo. Asimismo, la ventana temporal para abandonar el suelo norteamericano luego de finalizar las clases disminuyó a la mitad. Los graduados dispondrán de treinta días en lugar de los sesenta previos.
Fuentes oficiales justificaron la reforma por el fuerte incremento en el flujo de visitantes. Los registros gubernamentales de 2024 contabilizaron más de un millón ochocientas mil admisiones de alumnos extranjeros. Además, el gobierno tramitó quinientas mil autorizaciones de intercambio y más de treinta y siete mil credenciales para prensa durante el mismo período anual.
Analistas en inmigración y antiguos funcionarios públicos cuestionaron la legalidad y la utilidad de las modificaciones. Argumentaron que las trabas burocráticas perjudican el arribo de talentos globales sin ofrecer beneficios reales de control.