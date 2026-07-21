El secreto mejor guardado de tu router: para qué sirve el puerto USB trasero que nunca usás

Cuando conectás un disco rígido externo o un pendrive en ese espacio, el aparato crea de inmediato una "nube hogareña". Esto significa que cualquier celular, computadora, tablet o Smart TV que esté conectado a la red de tu casa podrá acceder a archivos simultáneos.

El router del wifi puede tener funciones que muchas personas desconocen.

Si en tu hogar contás con una impresora vieja que no tiene conexión inalámbrica nativa, basta con enchufarla al router mediante un cable común. El sistema la reconocerá de inmediato como una impresora de red, y podrás imprimir a través del wifi.

Ya lo sabes, si quieres conectar otros dispositivos a la red wifi, crear una nube hogareña o darle vida y uso a una impresora vieja, será mejor que uses este puerto USB.

Cómo saber si el puerto USB de tu router es compatible