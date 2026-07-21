El secreto mejor guardado de tu router: para qué sirve el puerto USB trasero que nunca usás

Un truco tecnológico empezó a viralizarse con fuerza por su asombrosa efectividad y costo casi nulo: dar vuelta el aparato de internet para aprovechar el puerto USB oculto que el 90% de las personas deja vacío.
Con diferentes configuraciones y un par de cables, podés hacerle frente a los problemas de tu wifi y sacarle provecho a un beneficio por el que ya pagaste.
Para qué sirve el puerto USB detrás del router del wifi
El principal motivo por el que se aconseja activar esta ranura trasera es su enorme capacidad para conectar dispositivos a todo el hogar de forma inalámbrica, usando la misma señal de wifi. Los routers modernos no solo distribuyen los megas de navegación, sino que actúan como pequeñas computadoras.
Cuando conectás un disco rígido externo o un pendrive en ese espacio, el aparato crea de inmediato una "nube hogareña". Esto significa que cualquier celular, computadora, tablet o Smart TV que esté conectado a la red de tu casa podrá acceder a archivos simultáneos.
Si en tu hogar contás con una impresora vieja que no tiene conexión inalámbrica nativa, basta con enchufarla al router mediante un cable común. El sistema la reconocerá de inmediato como una impresora de red, y podrás imprimir a través del wifi.
Ya lo sabes, si quieres conectar otros dispositivos a la red wifi, crear una nube hogareña o darle vida y uso a una impresora vieja, será mejor que uses este puerto USB.
Cómo saber si el puerto USB de tu router es compatible
- El color del puerto: si el plástico de adentro es azul, es un puerto USB 3.0 de alta velocidad, ideal para transmitir películas o archivos pesados por wifi. Si es negro, la transferencia será más lenta.
- El modelo y manual: buscá el modelo exacto en la etiqueta de abajo del aparato y chequeá en internet si el fabricante habilitó las funciones de almacenamiento o impresora.
- El bloqueo de la empresa: muchas proveedoras de internet bloquean este puerto de fábrica por seguridad. Si conectás un pendrive, prende la luz pero la red no lo detecta, la opción está deshabilitada por el proveedor.
En pocas palabras
- Puerto USB del router: Descubre el uso oculto de este puerto para mejorar tu red USB y el wifi.
- Funcionalidad principal: Conecta discos externos para crear una nube hogareña o impresoras antiguas a través de la red internet.
- Compatibilidad: Verifica el color del puerto (azul 3.0, negro estándar) y el modelo de tu router para asegurar su funcionalidad.