El llamativo mensaje del Dibu Martínez que puso en duda su futuro en la Selección argentina

Tras llegar al país junto al grueso del plantel que fue finalista del Mundial 2026 Dibu Martínez publicó un llamativo mensaje en las redes sociales en la que puso en duda su futuro en la Selección argentina.
Tras llegar al país junto al grueso del plantel que fue finalista del Mundial 2026 Dibu Martínez publicó un llamativo mensaje en las redes sociales en la que puso en duda su futuro en la Selección argentina.
"Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más", dijo el arquero que tuvo una extraordinaria actuación en la final con 11 atajadas, un récord para la definición de una Copa del Mundo.
"La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", expresó llamativamente el Dibu, de 33 años de edad.
"Lo siento mucho realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", finalizó el mensaje de Emiliano Martínez quien bajó del avión que trajo a la Selección al país acompañado por sus hijos.
Aunque para el Mundial 2030 tendrá 37 años, nadie consideraba la posibilidad de que Dibu Martínez deje la Selección argentina en el corto o mediano plazo.
El arquero del Aston Villa, con chances de ser transferido en el actual mercado de pases, por primera vez expresó la posibilidad de "dar un paso al costado" y dejar el arco del equipo nacional en el que acumula 67 partidos internacionales, 15 en mundiales.