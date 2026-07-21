El llamativo mensaje del Dibu Martínez que puso en duda su futuro en la Selección argentina

"Lo siento mucho realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", finalizó el mensaje de Emiliano Martínez quien bajó del avión que trajo a la Selección al país acompañado por sus hijos.

El futuro del Dibu en la Selección

Aunque para el Mundial 2030 tendrá 37 años, nadie consideraba la posibilidad de que Dibu Martínez deje la Selección argentina en el corto o mediano plazo.

El arquero del Aston Villa, con chances de ser transferido en el actual mercado de pases, por primera vez expresó la posibilidad de "dar un paso al costado" y dejar el arco del equipo nacional en el que acumula 67 partidos internacionales, 15 en mundiales.